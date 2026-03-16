Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στο Ιράν - Σχέδιο για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες επιθέσεων

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς απομένουν «χιλιάδες στόχοι», ενώ ενισχύει τις δυνάμεις του για ευρεία χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNNi, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν χαρτογραφήσει 2.600 ιρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα δύο τρίτα έως τα τρία τέταρτα αυτών έχουν καταστραφεί από ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Επί του παρόντος, οι IDF έχουν επικεντρωθεί στην καταστροφή ενός επιπλέον τρίτου έως τετάρτου αυτών. Για τον λόγο αυτό έχουν τονίσει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον «3 εβδομάδες» ακόμα πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους στόχους του.

Στόχος η καθυστέρηση της ανοικοδόμησης

Ο στρατός του Ισραήλ στην ουσία, ελπίζει ότι αυτή η ευρύτερη καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών αλυσίδων εφοδιασμού και των στρατιωτικών τομέων θα ανακόψει κάθε μελλοντική προσπάθεια του ισλαμικού καθεστώτος να προσπαθήσει να ανοικοδομήσει τις ικανότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους και τη διάδοση της τρομοκρατίας.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί, μέχρι στιγμής, περίπου το 70% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί ή εξουδετερωθεί, ωστόσο ένα μικρότερο ποσοστό των ίδιων των βαλλιστικών πυραύλων φαίνεται να έχει καταστραφεί.

Επιπλέον, το Ιράν έδειξε ότι μπορεί να ανακατασκευάσει εκτοξευτές πυραύλων με ταχύτατους ρυθμούς, δεδομένου ότι σε περίπου οκτώ μήνες ανακατασκεύασε και ξεπέρασε τον αριθμό των εκτοξευτών -εκτιμώμενων σε 200- που ο IDF κατέστρεψε τον περασμένο Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός έχει μειώσει τα πυρά πυραύλων του Ιράν από περίπου 100 στην αρχή του πολέμου σε σχεδόν 20 τις επόμενες ημέρες, και σε περίπου πέντε την ημέρα.

Ανταλλαγές πυρών για 16η μέρα

Για 16η μέρα συνέχισαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Η Τεχεράνη, εξαπέλυσε ένα «ασυνήθιστα» μεγάλο αριθμό πυραύλων στο Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Απο την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων με στόχο στρατιωτικές υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης στα δυτικά του Ιράν. Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, οι ΙDF υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις έπληξαν «αρκετά κεντρικά κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της μονάδας Μπαζίτζ (Basij)».

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στο έδαφος του Λιβάνου. Το απόγευμα της Κυριακής ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της πόλης Ταϊμπέ και των γύρω περιοχών, καθώς και κατά των περιοχών Αϊταρούν και Σαμπρίχα στο νότιο Λίβανο.

Πρώτες κινήσεις για διπλωματία

Πέραν των χτυπημάτων που γίνονται καθόλη την διάρκεια της ημέρας, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σήμερα (15/03) υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για πρώτη φορά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός»

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ούτε έχει επιδιώξει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν δεν ζήτησε «ποτέ καν διαπραγμάτευση», ισχυριζόμενος ότι «άνθρωποι σκοτώνονται, μόνο και μόνο επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει».

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο επιβίωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι «αρκετά σταθερή και ισχυρή», ώστε να υπερασπιστεί τον λαό της χωρίς να χρειαστεί να διαπραγματευτεί.

IDF: Χτυπήθηκαν πάνω από 200 στόχοι στο Ιράν μέσα σε 24 ώρες

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκαν πάνω από 200 στόχοι στο Ιράν, μέσα σε 24 ώρες.

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι συνεχίζει να «χτυπά τα συστήματα βαλλιστικών πυραύλων και τα αμυντικά συστήματα» του Ιράν στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο X, περιλαμβάνονταν στρατιωτικά αρχηγεία, αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων.

Πού βρίσκονται τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα

Πρόσφατες εικόνες από κινεζικούς δορυφόρους δείχνουν ότι το USS Abraham Lincoln έχει απομακρυνθεί από τις ακτές του Ιράν και τώρα επιχειρεί κοντά στη Σαλάλα του Ομάν, πίσω από την παράκτια οροσειρά.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται επί του παρόντος σε απόσταση άνω των 1.100 χλμ. από το Ιράν, ενώ προηγουμένως είχε παρατηρηθεί σε απόσταση περίπου 350 χλμ. από τις ιρανικές ακτές.

Εν τω μεταξύ, το USS Gerald R. Ford έχει επίσης αλλάξει θέση, μετακινούμενο πιο νότια στην Ερυθρά Θάλασσα και επιχειρώντας στα ανοικτά των ακτών της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία.

Multi-source data AI interpretation tracks carrier-based aircraft on two aircraft carriers.

The Ford-class C-2 transport aircraft's… pic.twitter.com/FKVC1OyaiI — MizarVision (@MizarVision) March 15, 2026

Ο τραγικός απολογισμός

Τουλάχιστον 850 άτομα έχασαν την ζωή τους στο Λίβανο από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις από το Ισραή.

Πάνω από 1.300 άτομα έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του ισραήλ, σύμφωνα με το πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, σύμφωνα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι στρατιωτών που έχασαν την ζωή τους στην αεροπορική συντριβή στο Ιράκ.

Πηγή: cnn.gr