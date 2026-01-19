Ποινές φυλάκισης 7 και 13 ετών για υπόθεση ναρκωτικών στην Πάφο

Ποινές φυλάκισης επτά και δεκατριών ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου σε δύο άντρες ηλικίας 38 και 50 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι, μετά από ακροαματική διαδικασία, σε υπόθεση παράνομης κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικής ποσότητας πέραν των 34 κιλών κάνναβης και είχε αποκαλυφθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2024, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), Επαρχιακό Κλιμάκιο Πάφου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ, έπειτα από αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, ανέκοψαν γύρω στις 6.30 το πρωί αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού.

Κατά τη διενέργεια έρευνας στο όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 4 κιλών και 820 γραμμαρίων. Ακολούθως, βάσει δικαστικού εντάλματος, διενεργήθηκε έρευνα σε υποστατικό 48χρονου σε αγροτική περιοχή της Πάφου, στην παρουσία τριών προσώπων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε σε πλαστικό ντεπόζιτο νερού ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 29 κιλών και 455 γραμμαρίων, καθώς και ζυγαριά ακριβείας.

Η συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε ξεπέρασε τα 34 κιλά. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης είχαν συλληφθεί τρία πρόσωπα ηλικίας 37, 48 και 33 ετών. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, το Κακουργιοδικείο επέβαλε τις πιο πάνω ποινές φυλάκισης στους δύο εκ των κατηγορουμένων.