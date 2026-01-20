Η Κύπρος δεν έκανε μελέτες αντικτύπου για τη Mercosur, ανέφερε ο υπουργός Εμπορίου

Μελέτες αντικτύπου στον γεωργικό τομέα για τέτοιες συμφωνίες, όπως της Mercosur δεν έγιναν από κανένα υπουργείο της Κύπρου, διότι πρώτον μέχρι σήμερα στον εμπορικό τομέα της γεωργίας είναι μικρά τα ποσοστά του πάρε - δώσε με τις χώρες της Mercosur και δεύτερον δεν φαίνεται να είναι μεγάλος ο αντίκτυπος στον τομέα, πέραν από τις ενδεχόμενες εξαγωγές σε άλλους τομείς της κυπριακής οικονομίας, ανέφερε στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Εξάλλου σημείωσε ότι προφανώς στην ΕΕ έχουν γίνει τέτοιες μελέτες, κάτι που απορρέει από τα στοιχεία των επηρεαζόμενων προϊόντων εισαγωγής και εξαγωγής μεταξύ Κύπρου και Mercosur. Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, εισάγονται μέχρι σήμερα, κυρίως από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, καφές, συμπυκνωμένοι χυμοί και σογιάλευρο για ζωοτροφές. Ιδιαίτερα για τις ζωοτροφές, τόνισε ότι οι εισαγωγές θα γίνονται με χαμηλότερους δασμούς, κάτι το οποίο θα συμφέρει στον ίδιο τον κτηνοτρόφο και κατ’ επέκταση στον καταναλωτή.

Απέναντι στα επανειλημμένα ερωτήματα των βουλευτών για τους λόγους που η Κύπρος απάντησε θετικά στη συμφωνία, παρά τις ανησυχίες των αγροτικών οργανώσεων για τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και τη μη εκπόνηση κυπριακών μελετών αντικτύπου στον πρωτογενή τομέα, ο υπουργός καθησύχασε, σημειώνοντας ότι στη συμφωνία υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες, ώστε αν λειτουργήσει εις βάρος του γεωργικού τομέα, να τεθούν φραγμοί.

Εξάλλου αναφέρθηκε σε οφέλη στο πορτοφόλι του καταναλωτή, λόγω χαμηλότερων δασμών στις εισαγωγές. Σε σχέση με τις εξαγωγές, αναμένεται, όπως είπε, να επωφεληθούν η Ναυτιλία, ο τομέας των φαρμάκων και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα ανέφερε ότι είναι μία συμφωνία, όπου, όποια και να ήταν η θέση της Κύπρου, θα περνούσε.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι βουλευτές

Σε παρέμβασή του ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι μελέτη αντικτύπου έκαναν άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Αυστρία, ενώ ετοιμάζουν και άλλες. «Πρέπει να κάνουμε και εμείς μελέτη αντικτύπου», τόνισε. Στη συνέχεια έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα πουλερικά. «Θα έρθουν κοτόπουλα αμφιβόλου ποιότητας. Θα φτάσουμε στο σημείο να εκτρέφουμε όρνιθες στις βεράντες των πολυκατοικιών για να ξέρουμε τι τρώμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ή όχι αθέμιτος ανταγωνισμός για τον Κύπριο παραγωγό να ανταγωνίζεται αυτόν της Λατινικής Αμερικής με μισθούς 300- 400 Ευρώ, και με χρήση φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ; Λήφθηκε αυτό υπόψη όταν αποφάσισε θετικά η Κυπριακή Δημοκρατία για αυτή τη συμφωνία;» ρώτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ. Παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε για θετική ψήφο, χωρίς προηγουμένως να διαβουλευθεί με τις αγροτικές οργανώσεις.

«Η Ελλάδα ναι μεν ήταν θετική, αλλά πέτυχε εξαιρέσεις για 21 προϊόντα. Για αυτό είπε το ναι. Θέλουμε να ξέρουμε για ποια προϊόντα η Κυπριακή Δημοκρατία διασφάλισε εξαιρέσεις. Τι θα κάνει για προϊόντα, όπως το χαλλούμι;» ρώτησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Ορφανίδη του ΔΗΚΟ, το μέλι από τη Λατινική Αμερική φτάνει στην Κύπρο με τιμή €1,50, όταν το ποιοτικό κυπριακό μέλι κοστίζει €5, καθιστώντας τον ανταγωνισμό σχεδόν αδύνατο. Υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί κυρίως τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας που εξάγει μηχανήματα, ενώ αναφέρθηκε σε «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη χρήση φυτοφαρμάκων, που απαγορεύονται στην ΕΕ αλλά επιτρέπονται στη Λατινική Αμερική.

«Είναι μεγάλη η ανησυχία, γιατί εμείς, ένα μικρό κράτος με μικρές εξαγωγές και μικρή αγορά, πώς θα επωφεληθούμε; Πού βασίστηκε η η θετική ψήφος; Έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα; Δεν έχουμε νερό, πώς θα παράξουν οι γεωργοί μας για να καλύψουν τις εσωτερικές ανάγκες και επίσης να εξάγουν; Την ίδια ώρα που οι γεωργοί αριθμητικά μειώνονται», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής.

Το χαλούμι

Σε σχέση με τη μη συμπερίληψη του χαλουμιού στα προϊόντα ΠΟΠ που θα προστατεύει η συμφωνία, ο υπουργός Εμπορίου ενημέρωσε ότι δεν περιλήφθηκε, διότι όταν καταρτιζόταν ο κατάλογος, δεν είχε εγγραφεί ως ΠΟΠ. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του καταλόγου αμέσως μετά την επικύρωση της ολοκληρωμένης «Εταιρικής Συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (EMPA)». Τόνισε ότι υπάρχει πρόθεση αυτό να γίνει.

Φυτοφάρμακα

Και σήμερα εισάγονται προϊόντα από αυτές τις χώρες και ελέγχονται 100% για θέματα υγείας, ως προς τα φυτοφάρμακα, διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, μετά τις σχετικές τοποθετήσεις αντίδρασης από πλευράς των βουλευτών.

«Τα μη επιτρεπόμενα από την ΕΕ φυτοφάρμακα στις ελεύθερες περιοχές απαγορεύεται να εντοπιστούν έστω και σε ίχνος, ενώ για τα εισαγόμενα υπάρχουν όρια», παραπονέθηκε τότε ο Χρήστος Παπαπέτρου, γενικός γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ).

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, ξεκαθάρισε ότι για τα απαγορευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το όριο ανίχνευσης είναι μηδέν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι, ενώ γίνονται αυστηρές δειγματοληψίες σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα ευάλωτα προϊόντα διατίθενται στην αγορά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, διαδικασία που απαιτεί περίπου 15 ημέρες.

Σε απάντηση, ο κ. Παπαπέτρου δεν αποδέχτηκε τη θέση ότι γίνονται επαρκείς έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα, επικαλούμενος φρούτα που προέρχονται από τα κατεχόμενα, τα οποία, όπως υποστήριξε, εγκρίνονται από τις Αρχές της Κυπριακή Δημοκρατίας, παρά τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων. Επίσης διερωτήθηκε ποιο το όφελος από την αδασμολόγητη εισαγωγή σογιάλευρου, αν η κτηνοτροφία καταρρεύσει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των εισαγόμενων κρεάτων.

Διάσταση απόψεων για τον αντίκτυπο

Για να καθησυχάσει σε σχέση με τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της κυπριακής γεωργίας, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι η συμφωνία στο τέλος της ημέρας θα είναι προς όφελος της οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα. Ο Χρήστος Παπαπέτρου, γενικός γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του με τον κ. Γρηγορίου. Τότε ο γ.δ. του Υπουργείου τον κάλεσε να μην κινδυνολογεί.

«Ζητούμε και απαιτούμε ένα δίχτυ προστασίας για τους αγρότες μας, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού», είπε ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης. «Ζητούμε όπως συμμετέχουμε σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον διάλογο των αποφάσεων της ΕΕ», πρόσθεσε. Την ίδια ώρα διερωτήθηκε γιατί το χαλούμι δεν εντάχθηκε στα προϊόντα ΠΟΠ που θα προστατευτούν στη συμφωνία.

Όπως είπε, τον περασμένο μήνα, όταν οι κυπριακές αγροτικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν μαζί με τους άλλους ευρωπαίους παραγωγούς, το Υπουργείο Γεωργίας τούς ανέφερε «είμαστε μαζί σας». Ο κ. Γιαπάνης διερωτήθηκε πώς γίνεται να είναι μαζί μας το Υπουργείο, όταν ακολούθως η Κύπρος ψήφισε «ναι» στη συμφωνία Mercosur.