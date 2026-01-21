Ωράριο αστυνομικών: Διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή και σύγκρουση στην Επιτροπή Νομικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται έξω από τη Βουλή εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν μέλη της συντεχνίας Ισότητα, την ώρα που συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με αντικείμενο τις αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών.

Η συντεχνία είχε απευθύνει κάλεσμα στα μέλη της να δώσουν μαζικά το παρών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για το νέο ωράριο ως πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και τη χειρότερη διοικητική αυθαιρεσία που έχει βιώσει, όπως αναφέρε, η Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία χρόνια.

Σε ανακοίνωσή της, η Ισότητα υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της αυθαιρεσίας αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των αστυνομικών, καθώς η νέα ρύθμιση στερεί, όπως σημειώνει, ζωτικής σημασίας χρόνο αποθεραπείας και ξεκούρασης, τόσο προσωπικό όσο και οικογενειακό.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, με τη νέα ρύθμιση οι ετήσιες ημεραργίες μειώνονται δραστικά από 19,5 σε μόλις τέσσερις ημέρες και επτάμισι ώρες, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο αστυνομικό σώμα.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για τις αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τις συντεχνίες που τους εκπροσωπούν. Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών οι εκπρόσωποι των αστυνομικών αναμένεται να εκφράσουν με έντονο τρόπο τη διαφωνία τους ζητώντας την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Τις προηγούμενες ημέρες, εκπρόσωποι και των δύο συντεχνιών, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΣΥΔΥ) και κλάδος αστυνομικού σώματος της Ισότητας, είχαν συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όπου συζήτησαν το θέμα και ενημέρωσαν για τις θέσεις τους. Κατά τη σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών έχει προσκληθεί και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, προκειμένου να απαντήσει για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις απόψεις που θα εκφράσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δηλαδή, κατά πόσο θα ταχθούν υπέρ ή εναντίον της απόφασης του Αρχηγού για τους αστυνομικούς, και ειδικότερα, τι προτίθενται να πράξουν εάν υιοθετήσουν τις θέσεις των αστυνομικών.