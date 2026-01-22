Σκοτάδι στο τούνελ για το ωράριο αστυνομικών

Κανένα αποτέλεσμα -επί της ουσίας- δεν έφερε η προσπάθεια της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών να εκτονώσει την κρίση που προκάλεσε στις τάξεις των αστυνομικών η απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγές στο ωράριο. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, κατατέθηκαν θέσεις και απόψεις και ο αρχηγός Αστυνομίας εξήγησε τι προηγήθηκε της απόφασής του.

Οι βουλευτές σε ρόλο πυροσβέστη ζήτησαν όπως τις επόμενες ημέρες καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο αρχηγός και οι συντεχνίες, με καλή διάθεση, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να επέλθει εργατική ειρήνη στις τάξεις του αστυνομικού Σώματος. Η συνεδρία έληξε με αυτή την προτροπή, χωρίς να υπάρξουν δεσμεύσεις ή αναφορές ότι θα ακολουθήσει διάλογος.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Αρναούτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η εναρμόνιση του ωραρίου της Αστυνομίας με το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν αποτελεί αιφνίδια ή μονομερή πρωτοβουλία. Αντιθέτως, υπήρξε διαχρονικό αίτημα των ίδιων των μελών της Αστυνομίας και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων. Τον Μάιο του 2019, μετά από θεσμική διαβούλευση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΜΕΠΑ), το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση αποφάσισε τη σταδιακή μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 40 σε 37,5 ώρες, με ρητή πρόνοια ότι οποιεσδήποτε λειτουργικές ανάγκες θα εξετάζονταν στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε την απόφαση αυτή και την ψήφισε σε Κανονισμό», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτη, «στην πράξη, η εφαρμογή της υπήρξε αποσπασματική και άνιση, δημιουργώντας διαφοροποιήσεις μεταξύ προσωπικού γραφείου και προσωπικού βάρδιας, με συνέπειες τόσο στην επιχειρησιακή συνοχή όσο και στην αίσθηση δικαιοσύνης εντός του Σώματος». Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του αρχηγού ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε από τους προκατόχους του. «Για λόγους που προκαλούν απορία, ο Κανονισμός αυτός δεν εφαρμόστηκε από τους προκατόχους μου, παρά το ότι είχε εγκριθεί θεσμικά και ψηφιστεί από τη Βουλή. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του, έστω και καθυστερημένα», τόνισε.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών των αστυνομικών επανέλαβαν τη διαφωνία τους με την απόφαση του αρχηγού, η οποία, όπως είπαν, έχει προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στο ηθικό των αστυνομικών.

Έκρηξη Αρναούτη

Την έντονη αντίδραση του αρχηγού Αστυνομίας προκάλεσε η αναφορά του προέδρου των αστυνομικών της συντεχνίας Ισότητα, Νίκου Λοϊζίδη, για μπακαλίστικη απόφαση. Ο Θεμιστός Αρναούτης ανέφερε ότι εδώ και 15 ημέρες τον χλευάζουν και ότι μέσα στη Βουλή ζητά σεβασμό από όλους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον κ. Λοϊζίδη, όπως και έγινε, με τη διαφωνία να συνεχίζεται και στον χαρακτηρισμό «ερασιτεχνική απόφαση», που ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης. Ούτε αυτή η αναφορά έγινε δεκτή από τον αρχηγό και τα πνεύματα –εντέλει– ηρέμησαν όταν αποσύρθηκαν και οι δύο χαρακτηρισμοί για την απόφαση.

Υπόμνημα… ο νόμος

Ένα αλλιώτικο υπόμνημα κατέθεσαν στην πρόεδρο της Βουλής οι αστυνομικοί της συντεχνίας Ισότητα. Επέδωσαν τον περί Αστυνομίας Νόμο ως υπόμνημα, καταγγέλλοντας τη «μονομερή», όπως τη χαρακτηρίζουν, απόφαση του αρχηγού της Αστυνομίας για μείωση των ημεραργιών τους, μεταξύ άλλων, ζητώντας σεβασμό στα δικαιώματά τους.

Η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι δεν μπορεί να ανακοινώνονται τέτοια μέτρα χωρίς διαβούλευση, εκφράζοντας στήριξη προς τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή. Στήριξη εξέφρασαν και βουλευτές και εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.