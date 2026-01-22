Η Λευκωσία χαιρετίζει τη ψήφιση του Eastern Mediterranean Gateway Act, λέει ο Κόμπος

Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την ψήφιση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με τη σημασία του διαδρόμου IMEC για τις ΗΠΑ με ειδικότερη αναφορά σε σημεία σταθμούς αυτού του έργου μεταξύ των οποίων η Κύπρος, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η Λευκωσία το εντάσσει αυτό στην ευρύτερη διαμόρφωση της σχέσης με τις ΗΠΑ τόσο στο εκτελεστικό πεδίο, όσο και στο νομοθετικό, είπε.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στην ψήφιση την Τετάρτη από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ του Eastern Mediterranean Gateway Act το οποίο, όπως είπε, αφορά σε «μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία παραπέμπει προς τη σημασία του διαδρόμου IMEC για τις Ηνωμένες Πολιτείες με ειδικότερη αναφορά σε σημεία σταθμούς αυτού του έργου με εταίρους που έχουν ειδική και ιδιαίτερη σημασία ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως η Ινδία, η Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι είναι ένα περίγραμμα νομοθετικού περιεχομένου, το οποίο σκοπό έχει να κατευθύνει, «στον βαθμό που είναι εσωτερικά θεσμικά τούτο δυνατόν εντός του συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, την εξωτερική πολιτική, με απώτερο σκοπό να γίνεται reporting, αναφορές, προς το νομοθετικό σώμα, σε σχέση με το πώς έχει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ευθυγραμμιστεί με αυτές τις παραμέτρους που θέτει ο νομοθέτης».

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα στη νομοθετική διαδικασία το οποίο έχει εγκριθεί με 45 θετικές ψήφος και μόλις 2 κατά, και ότι το επόμενο είναι να πάει στην Ολομέλεια και εν συνεχεία, εφόσον υπερψηφιστεί, στη Γερουσία για να ακολουθηθεί παρόμοια διαδικασία.

«Είναι κάτι το οποίο ως Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζουμε και το εντάσσουμε στην ευρύτερη διαμόρφωση της σχέσης με τις ΗΠΑ τόσο στο εκτελεστικό πεδίο, όσο και στο νομοθετικό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το πώς θα αξιοποιηθεί η θέση της Κύπρου, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το νομοθέτημα αυτό, εάν και εφόσον υιοθετηθεί, «ουσιαστικά δημιουργεί έναν οδικό χάρτη που επηρεάζει την άσκηση εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, επί του ζητήματος ευρύτερα του IMEC με ειδική αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, με ειδικότερη αναφορά στη στρατηγική σημασία, στη σχέση των ΗΠΑ με την Κύπρο καθώς και στο πλαίσιο επίσης των τριμερών, των σχέσεων που υπάρχουν ευρύτερα, της σημασίας της Αιγύπτου, της εξέλιξης των σχέσεων μας και όλων των υπολοίπων με την Ινδία, και ως κράτος-μέλος της ΕΕ». Άρα, σημείωσε, «τονίζει, υπογραμμίζει» τη σημασία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς αυτό το έργο, ως παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ κατά τη διαμόρφωση και προσέγγιση επί του ζητήματος που αφορά ευρύτερα τον IMEC και στο κομμάτι που έχει να κάνει επίσης με την Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ