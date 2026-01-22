Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κυβέρνηση: Ελπίδα να αποδώσει ο διάλογος για τα νέα οδοφράγματα

Ο ΥΠΕΞ κάνει λόγο για δυναμική διαδικασία στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουν προηγηθεί

Την ελπίδα ο διάλογος σχετικά με τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων να φέρει αποτελέσματα, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη, και, ερωτηθείς σχετικά με δηλώσεις του Τουρκοκυπρίου ηγέτη σε σχέση με τα οδοφράγματα, αν υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης για οπουδήποτε συζήτηση πριν την τριμερή, ο κ. Κόμπος είπε ότι τα θέματα που αφορούν στη διάνοιξη οδοφραγμάτων, είναι κάτι που προκύπτει από τις συζητήσεις που είχαν γίνει σε επίπεδο διευρυμένων συνόδων, τα οποία συζητήθηκαν και επί τόπου και εν συνεχεία στη Λευκωσία.

«Είναι ένας δυναμικός διάλογος ο οποίος ευελπιστούμε να φέρει κάποια αποτελέσματα», είπε. «Έχουμε τις θέσεις μας, υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι γνωστές όπως έχουν διατυπωθεί, είναι αντικείμενο συζητήσεων και διαλόγου, μακάρι να υπάρχει θετική κατάληξη», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι ακριβώς το περίγραμμα της προσέγγισης ως προς το ζήτημα αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

