Παράταση ως 31/3 στις αιτήσεις για Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο και Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο και την Παρέμβαση για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση για παράταση ελήφθη κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς του πρωτογενούς τομέα, στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής των αιτήσεων. Αρχικά η προθεσμία έληγε στις 30 Ιανουαρίου, και πλέον μετατίθεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για τα δύο πιο πάνω επενδυτικά Μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΠ και μόνο από διαπιστευμένους φορείς-συμβούλους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Γεωργίας για τον σκοπό αυτό.

Όπως σημειώνεται, η καινοτομία του νέου Μεγάλου Επενδυτικού Μέτρου έγκειται στην ενσωμάτωση δέκα σημαντικών τομών και παρεμβάσεων, σχεδιασμένων να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, η Παρέμβαση για την «Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών» – στοχεύει στην αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού δυναμικού και στη δημιουργία και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης, διαθέτοντας ή αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του Μεγάλου Επενδυτικού Μέτρου περιλαμβάνονται σειρά παρεμβάσεων για «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ζώων» και «Επενδύσεις για την επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων».

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο και η ειδική Παρέμβαση για τους νέους γεωργούς αποτελεί αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με αγροτικές οργανώσεις και παραγωγικούς φορείς, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Το Μέτρο περιλαμβάνει σειρά καινοτομιών, βελτιώσεων και απλοποιήσεων.

Επιπλέον, προβλέπονται ελαφρύνσεις σε απαιτήσεις αδειοδότησης και επιτάχυνση των διαδικασιών, μέσω ειδικών όρων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί ειδικός οδηγός αδειοδότησης γεωργικών και κτηνοτροφικών κατασκευών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι οι δικαιούχοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ