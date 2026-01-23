«Πόλεμος» δύο φατριών για έλεγχο της νύχτας: Μπαράζ συλλήψεων στη Λάρνακα - Βίντεο «καίνε» 22χρονο ΣΥΟΠ που κρατείται για απόπειρα φόνου

Δύο ξεχωριστές, ευρείας κλίμακας έρευνες, με φόντο το οργανωμένο έγκλημα στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας διενήργησε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) η Αστυνομία. Ανακοινώθηκαν συνολικά 11 συλλήψεις (Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί), που σχετίζονται με διάφορες σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Πρόκειται, επί της ουσίας, για δύο αντιμαχόμενες παράνομες ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή «πόλεμο» το τελευταίο διάστημα, αφού φαίνεται να διεκδικούν τον έλεγχο της νύχτας, της παράνομης παροχής προστασίας σε κέντρα και της διακίνησης ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη Λάρνακα, ηλικίας 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές Ασφαλείας.

Η σύλληψη τους εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης έρευνας που έγινε σε σχέση με το υπό διερεύνηση πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο, το οποίο έλαβε χώρα το προηγούμενο Σάββατο (17/1) στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, στη Λάρνακα. Ο 47χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, ενώ ο 43χρονος εντοπίστηκε την ίδια μέρα στο σπίτι του. Η Αστυνομία τους καταλογίζει προσπάθεια παρέμβασης σε αστυνομική έρευνα. Από την πλευρά τους, όμως, οι δύο ύποπτοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με όσα τους καταλογίζονται.

Την Παρασκευή (23/1) οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία και συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος σε σχέση με τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας, κατά τα οποία μέλη εγκληματικής ομάδας απαίτησαν από επιχειρηματία ενοικίασης αυτοκινήτων χρήματα για να του παρέχουν προστασία.

Κατά τη σύλληψη του 47χρονου, βρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας του μεγάλο χρηματικό ποσό και τραπεζικές επιταγές. Εξού κι εναντίον του εξετάζεται και το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Χειροπέδες σε φρουρούς ασφαλείας

Συνελήφθησαν, επίσης, τρία άτομα που φαίνεται να εργάζονταν παράνομα ως φρουροί ασφαλείας στην επιχείρηση του 47χρονου, ενώ κατασχέθηκε και όχημα με πινακίδα δοκιμή που οδηγούσε ένας εκ των φρουρών. Και οι τρεις κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού φαίνεται πως δεν κατείχαν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας.

Συνάντηση σε ξενοδοχείο

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προφυλάκισης των δύο επιχειρηματιών, στις 21 Ιανουαρίου, δηλαδή τέσσερις μέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή, οι ύποπτοι φέρονται να συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο της Ορόκλινης με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από την οποία απαιτήθηκαν χρήματα για σκοπούς προστασίας. Γι’ αυτό και διερευνάται εναντίον τους το αδίκημα της παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία.

Ο παραπονούμενος επιβεβαίωσε με συμπληρωματική του κατάθεση στο ΤΑΕ Λάρνακας, ότι όντως είχε συνάντηση μαζί τους, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιχειρηματίες του ξεκαθάρισαν πως δεν είχαν καμία ανάμειξη με το επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου έξω από το κατάστημά του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των υπόπτων επιχειρηματιών, Αντώνης Δημητρίου, δεν έφερε ένσταση στην κράτηση των πελατών τους. Υποστήριξε, όμως, ότι η θέση των πελατών του είναι πως η συνάντηση με τον παραπονούμενο ήταν φιλική και έγινε για φαγητό. Κάλεσε, δε, την Αστυνομία να διερευνήσει αυτή την εκδοχή.

Υπό κράτηση 6 άτομα

Υπενθυμίζουμε, ότι για το επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών που συνέβη στις 17 Ιανουαρίου στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, τελούν υπό κράτηση με δικαστικά διατάγματα συνολικά έξι άτομα, πέντε αλλοδαποί (από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία) και ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, με καταγωγή από τρίτη χώρα. Ο τελευταίος κρατείται νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αφού φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν κατά το επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ομάδας που επιτέθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων και δέχθηκε αντεπίθεση με ξύλα, τσεκούρια και λοστούς.

Όσον αφορά τους πέντε αλλοδαπούς υπόδικους, η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία που τους τοποθετηθεί στην σκηνή των επεισοδίων, αφού φέρονται μέλη της παράνομης ομάδας.

Απόπειρα φόνου

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία που τελεί υπό κράτηση, είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου στις 31 Ιουλίου 2025, πλησίον της Βιομηχανικής Περιοχής Δρομολαξιάς. Ενώ ποδηλατούσε, δέχθηκε αριθμό σφαιρών, αλλά δεν τραυματίστηκε. Για την υπόθεση αυτή είναι υπόδικος 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Ε.Φ.

Εναντίον του δεύτερου, 43χρονου, επιχειρηματία που κρατείται, η επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων που διατηρεί στην τουριστική περιοχή Πύλας βρέθηκε στο στόχαστρο των παρανόμων τον περασμένο Αύγουστο, όταν πυρπολήθηκαν τέσσερα οχήματά του, ενώ έγινε απόπειρα φόνου εναντίον του φρουρού ασφαλείας της επιχείρησης. Για την υπόθεση αυτή τελούν υπό κράτηση και θα λογοδοτήσουν στο Κακουργιοδικείο πέντε αλλοδαποί.

Το κινητό «έκαψε» τον ΣΥΟΠ

Στη δεύτερη μεγάλη, παράλληλη, επιχείρηση της Αστυνομίας συνελήφθησαν έξι Ελληνοκύπριοι, ηλικίας από 42 έως 22 χρόνων (κάποιοι απ’ αυτούς απασχόλησαν και στο παρελθόν τις αρχές Ασφαλείας), οι οποίοι φέρονται ν’ ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται συστηματικά με την παροχή προστασίας και με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση τους δεν σχετίζεται με το αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Πρόσωπο - κλειδί για τη διενέργεια αυτών των συλλήψεων ήταν ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι ήδη υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου του 47χρονου επιχειρηματία τον περασμένο Ιούλιο.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου οδηγήθηκαν οι ύποπτοι για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων κράτησής τους, ακούστηκαν φοβερές αποκαλύψεις με επίκεντρο βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του νεαρού ΣΥΟΠ, μετά τη σύλληψή του για την απόπειρα φόνου του επιχειρηματία. Όπως λέχθηκε, εντοπίστηκαν 19 βίντεο από την τριετία 2023-2025, στα οποία ο ύποπτος παρουσιάζεται να έχει στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά και να τα δείχνει επιδεικτικά. Εντοπίζονται, επίσης, βίντεο που παρουσιάζουν την βιντεογράφηση διαφόρων υποστατικών όπου διαπιστώνεται ότι ο ύποπτος αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ναρκωτικά. Μάλιστα, σ’ ένα από τα βίντεο ο ΣΥΟΠ απεικονίζεται να κρατά στα χέρια του δέσμη με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η Αστυνομία πιστεύει ότι το άτομο αυτό διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών, τις εισπράξεις των οποίων φέρεται να λάμβανε ο 42χρονος που επίσης συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Παράλληλα, οι ανακριτές της υπόθεσης κατέχουν πληροφορίες ότι ο 42χρονος είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας για παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα αναψυχής. Μάλιστα, σε κάποιο από τα βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Συμβασιούχου Οπλίτη της Ε.Φ., αυτός φαίνεται να αναφέρει ότι τα χρήματα τα οποία παρουσιάζει στο βίντεο προέρχονται από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα.

Σε έρευνες στις οικίες των υπόπτων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, ποσό 1.050 ευρώ, πυροβόλο όπλο, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο οχήματα.