«Πελώρια αμερικανική ναυτική δύναμη» κινείται προς το Ιράν – Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών που συμμετείχαν στα επεισόδια στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως από τώρα και στο εξής, το Υφυπουργείο θα εφαρμόζει την νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα, κατόπιν νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υφυπουργείο, και θα επιτρέπει την αφαίρεση διεθνούς προστασίας από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας (ΥΜΔΠ) έχει ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας το οποίο απολάμβαναν Παλαιστίνιοι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ. 

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως από τώρα και στο εξής, το Υφυπουργείο θα εφαρμόζει την νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα, κατόπιν νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υφυπουργείο, και θα επιτρέπει την αφαίρεση διεθνούς προστασίας από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα. 

Σημείωσαν ακόμη πως "η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με μηδενική ανοχή στην παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά, με πρώτιστο στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας".

KYΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα