Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών που συμμετείχαν στα επεισόδια στη Λάρνακα

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας (ΥΜΔΠ) έχει ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας το οποίο απολάμβαναν Παλαιστίνιοι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως από τώρα και στο εξής, το Υφυπουργείο θα εφαρμόζει την νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα, κατόπιν νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υφυπουργείο, και θα επιτρέπει την αφαίρεση διεθνούς προστασίας από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

Σημείωσαν ακόμη πως "η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με μηδενική ανοχή στην παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά, με πρώτιστο στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας".

KYΠΕ