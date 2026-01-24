Χριστοδουλίδης: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία θα ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειές της για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

«Θα το πράξουμε αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας θέση, την πολιτική μας αξιοπιστία και την γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Στοιχεία που συνιστούν πλεονεκτήματα ευθύνης και προστιθέμενης αξίας, τόσο για την ίδια την Ευρώπη όσο και για την περιοχή», προστίθεται.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται, στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, θα παρουσιαστούν τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην προώθηση τέτοιων πρωτοβουλιών, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση και την πολιτική της αξιοπιστία», σημειώνεται.

Με συνέπεια και προσήλωση, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την συνεργασία, προς όφελος τόσο της Ευρώπης όσο και της ευρύτερης περιοχής, καταλήγει η ανάρτηση.

ΚΥΠΕ