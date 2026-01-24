Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόλη Χρυσοχούς: Πλημμύρησαν υπόγεια σπιτιών και καταστημάτων λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε αρκετά σημεία, το νερό και η λάσπη κάλυψαν το οδόστρωμα, μετατρέποντας γειτονιές του Δήμου σε απροσπέλαστες περιοχές. Υπόγεια κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών πλημμύρισαν

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε σήμερα την Πόλη Χρυσοχούς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε δρόμους, γεωργικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Σε αρκετά σημεία, το νερό και η λάσπη κάλυψαν το οδόστρωμα, μετατρέποντας γειτονιές του Δήμου σε απροσπέλαστες περιοχές. Υπόγεια κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ έντονη ήταν η ταλαιπωρία για κατοίκους και οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι, τα νερά υπερχείλισαν αιφνιδιαστικά, δημιουργώντας προβλήματα πρόσβασης σε σπίτια και αγροτεμάχια, την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

