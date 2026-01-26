Επ. Διοικήσεως για σχόλιο Φειδία: Δείχνει πεπαλαιωμένες αντιλήψεις η δήλωσή του για άτομα με νοητική αναπηρία

Η δήλωση Ευρωβουλευτή για τα άτομα με νοητική αναπηρία μόνο σεβασμό και συμπερίληψη δεν επιδεικνύει, αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, σημειώνοντας ότι ο δρόμος για ισότητα και μη διάκριση είναι ακόμη μακρύς.

Όπως αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως, «το μέγιστο πρόβλημα δεν είναι τι ξεστόμισε ο Ευρωβουλευτής, το πρόβλημα είναι πως ο αυθόρμητος χαρακτηρισμός από μέρους του για άτομο με αναπηρία ως πρόσωπο ’πελλόν’ αποκαλύπτει την αντίληψη και τα πιστεύω του. Με βαθύτερη ρίζα από την ελαφρότητα της πράξης και του λόγου του, δείχνοντας τις πεπαλαιωμένες αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία, σέρνοντας και ξεγυμνώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία της οποίας αποτελεί μέρος», επισημαίνει.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με τη δήλωση του Ευρωβουλευτή, η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει ότι «σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), ως άτομα με αναπηρίες νοούνται πρόσωπα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με εμπόδια, δύνανται να παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

«Και όταν λέμε εμπόδια προφανώς δεν περιορίζονται μόνο σε περιβαλλοντικά, θεσμικά ή κοινωνικά εμπόδια αλλά εμπόδια που διαιωνίζουν στερεότυπα και προκαταλήψεις με τέτοιο τρόπο και έκταση ώστε ο αγώνας της συμπερίληψης, της ενσωμάτωσης και της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με όλους να καθίσταται δυσχερής και άνισος», προσθέτει.

«Γιατί μπορεί μια φράση να φαντάζει απλώς απερίσκεπτη, εν τη ρύμη του λόγου ή να αναδεικνύει την ’αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι’, αλλά όταν προέρχεται από πρόσωπα που ασκούν εξουσία με εντολή να αντιπροσωπεύουν και να ενεργούν τουλάχιστον για μια μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων, τότε η αντανάκλαση του λόγου παύει να είναι επιφανειακή και ασήμαντη αλλά έχει τη δύναμη να διαβρώσει τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας», επισημαίνει η κ. Λοττίδη. «Μιας κοινωνίας δηλαδή που στηρίζεται στις αξίες της ισότητας και μη διάκρισης, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα πρόσωπα ανεξαιρέτως», προσθέτει.

Η Επίτροπος Διοικήσεως σημειώνει περαιτέρω πως «ο υποτιμητικός λόγος κυρίως για όσους έχουν αποκτήσει την δύναμη του δημοσίου βήματος, παύει να είναι υπεύθυνος λόγος όταν αντί να ενώνει, διχάζει, και αντί να οδηγεί στη συμπερίληψη, δημιουργεί αποκλεισμούς και απαξίωση».

«Όταν μιλάμε για εμπόδια λοιπόν που αλληλεπιδρούν με την αναπηρία και δημιουργούν διακρίσεις», συνεχίζει, «δεν περιοριζόμαστε στον περιορισμό πρόσβασης σε οποιοδήποτε φυσικό, δομημένο, ψηφιακό, εργασιακό, σχολικό ή ψυχαγωγικό περιβάλλον, αλλά εννοούμε όλους εμάς τους πολίτες μιας κοινωνίας που η συμπεριφορά μας επηρεάζει και αντανακλά το επίπεδο του πολιτισμού, της παιδείας, της αποδοχής αλλά κυρίως το επίπεδο της κατανόησης των πιο απλών εννοιών όπως ο σεβασμός της έμφυτης ανθρώπινης αξιοπρέπειας και απαιτεί τον σεβασμό όχι μόνο από την Πολιτεία αλλά και από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά».

«Και η δήλωση ή μάλλον η επεξήγηση που έδωσε Ευρωβουλευτής για άτομο με αναπηρία ως πρόσωπο 'πελλό μόνο σεβασμό και συμπερίληψη δεν επιδεικνύει», υπογραμμίζει η κ. Λοττίδη.

«Όσο σύντομη και αυθόρμητη και αν ήταν, δεν παύει να έχει τη δυναμική της. Τη δυναμική ως αντανάκλαση μιας κοινωνίας φτωχής σε παιδεία και πολιτισμό», επισημαίνει. «Μιας κοινωνίας που διαιωνίζει τα στερεότυπα του αποκλεισμού και της διαφορετικότητας με αποτέλεσμα να δημιουργεί «εμπόδια» στην κατανόηση ότι η άρση των εμποδίων δεν αποτελεί χάρη αλλά δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία, ότι τα εμπόδια είναι αυτά που δημιουργούν την αναπηρία και η διαιώνισή τους με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής απαξίωσης είναι αυτά που εν τέλει δημιουργούν τη διάκριση», συμπληρώνει.

«Εν έτει 2026, λοιπόν, αν κάτι μας αποκάλυψε ο Ευρωβουλευτής μέσα από τα βιντεάκια του είναι πως ο δρόμος για ισότητα και μη διάκριση, για συμπερίληψη και μια κοινωνία χωρίς απαξιωτικούς αποκλεισμούς είναι ακόμη μακρύς», τονίζει η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη.

«Ένας δρόμος που μας καλεί όλους να τον περπατήσουμε, ο καθένας στο βάρος της ευθύνης του με τα πρόσωπα με δημόσιο λόγο και εξουσία να έχουν ακόμη μεγαλύτερο, γιατί σαν μυθικοί Άτλαντες αυτοί έταξαν στον κόσμο πως θα κουβαλούσαν τη γη στις πλάτες τους και αντί αυτού αποτινάζουν άναρχα το βάρος της πάνω σε αυτούς που ήλπιζαν, εναπέθεσαν και προσδοκούσαν πως με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους θα δημιουργούσαν μια άλλη Ρέα η οποία θα αναχαίτιζε τον Κρόνο από το να τρώει τα παιδιά του», τονίζει η Επίτροπος Διοικήσεως.

«Γι’ αυτό και το βάρος της ευθύνης του κάθε υποσχόμενου Αίαντα δεν είναι διαπραγματεύσιμο, κάθε απαξιωτικός λόγος δεν είναι ανεκτός, γιατί είναι λόγος που δημιουργεί διάκριση. Ας μην τον επιτρέψουμε», καταλήγει.

