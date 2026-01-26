Τμ. Αλιείας: Διεθνής μεθοδολογία για σχέδιο αποζημιώσεων από ζημιές στο αλίευμα από δελφίνια

Μεθοδολογία στη βάση διεθνούς πρακτικής, ούτως ώστε να δύναται η χρηματοδότησή του στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, αναπτύχθηκε σε ό,τι αφορά στο σχέδιο αποζημιώσεων για τις ζημιές στο αλίευμα από δελφίνια, αναφέρει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο σχετίζεται στις συνθήκες που επικρατούν στον αλιευτικό τομέα και τις ανησυχίες των επαγγελματιών ψαράδων.

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών αναφέρει ότι για την ετοιμασία του σχεδίου προηγήθηκε διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα και προσθέτει ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοικτή προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, "με κοινό στόχο την προώθηση μέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη διατήρηση της αλιευτικής μας παράδοσης".

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ετοιμασία και οριστικοποίηση της μεθοδολογίας και του Σχεδίου, το Τμήμα αναφέρει ότι «οποιαδήποτε τροποποίηση της διαδικασίας θα οδηγήσει ενδεχομένως στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της μεθοδολογίας του Σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας)».

«Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε και επεξηγήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων», προσθέτει.

Αναφέρει, περαιτέρω, ότι με στόχο τη στήριξη του τομέα, τα τελευταία χρόνια το ΤΑΘΕ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων και σχεδίων στήριξης, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πόρους, με σκοπό τη διατήρηση της επαγγελματικής αλιείας και την προστασία των ανθρώπων που ζουν από αυτήν.

Ενδεικτικά, το Τμήμα Αλιείας αναφέρει ότι από την έναρξη του Προγράμματος Θάλασσας Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέχρι το τέλος του 2025 έχουν παραχωρηθεί ενισχύσεις ύψους €3,2 εκατ. σε περίπου 500 αλιείς, μεταξύ άλλων, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, αποζημιώσεις για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου, αλλά και για ζημιές στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (δελφίνια).

Παράλληλα, αναφέρει ότι υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2024 Σχέδιο για τον λαγοκέφαλο, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2029, με συμμετοχή 82 αλιέων και συνολική στήριξη €463.000 για την περίοδο 2024–2025, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2025 εφαρμόζεται Σχέδιο αποζημίωσης για ζημιές από δελφίνια, το οποίο αφορά περίπου 300 αλιείς με ετήσια ενίσχυση €750 -€1.900, ανάλογα με την παραγωγή τους.

Το ΤΑΘΕ αναφέρει πως «αναγνωρίζει ότι οι επαγγελματίες ψαράδες βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αποτέλεσμα συσσωρευμένων προκλήσεων, όπως η μείωση των ιχθυαποθεμάτων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ζημιές από προστατευόμενα είδη, τα ξενικά είδη και το αυξημένο λειτουργικό κόστος του επαγγέλματος».

«Προκλήσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, το οποίο το ουδέποτε υποτίμησε ή απαξίωσε, αντίθετα, παραμένει σε συνεχή επαγρύπνηση και υλοποιεί παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη του αλιευτικού τομέα», καταλήγει.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/MK)