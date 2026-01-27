Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιδεινώνεται ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας - Πότε τίθεται σε ισχύ

Από τις 18.00 μέχρι τις 8 αύριο το πρωί η προειδοποίση.

Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, στην πλατφόρμα Χ [πρώην Twitter], η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 18:00 σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026. Το επίπεδο επικινδυνότητας έχει οριστεί στο κίτρινο.

Κατά την περίοδο ισχύος της προειδοποίησης αναμένεται συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρές. Όπως αναφέρεται, χαμηλή πίεση θα επηρεάσει σταδιακά την περιοχή, προκαλώντας πρόσκαιρη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας σημειώνει ότι σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα και να συνοδεύονται από αυξημένη ένταση βροχής. Η μέγιστη ένταση της βροχόπτωσης εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

