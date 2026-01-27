Γαλλική Εθνοσυνέλευση: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον»

Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον» αποφάνθηκε σήμερα η γαλλική Εθνοσυνέλευση, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του γαλλικού αστικού κώδικα.

Ειδικότερα σε σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το άρθρο 215 του αστικού κώδικα της χώρας, το οποίο ορίζει ότι «οι σύζυγοι αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση μίας κοινής ζωής» δεν σημαίνει ότι στο πλαίσιο του γάμου η συναίνεση σε σεξουαλική πράξη δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Διευκρινίζεται επίσης ότι η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από ένα ή μια σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου.

κυπε