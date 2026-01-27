Μινεάπολη: Αποχωρεί ο Γκρέγκορι Μποβίνο της ICE - Με την πλάτη στον τοίχο ο Τραμπ μετά την κατακραυγή για τις δολοφονίες πολιτών

Ο διοικητής της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ, γνωστός για τις επιθετικές, τηλεοπτικές καταστολές κατά της μετανάστευσης, και ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες αναμενόταν να εγκαταλείψουν τη Μινεάπολη την Τρίτη, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της δεύτερης θανατηφόρας ένοπλης επίθεσης εναντίον διαδηλωτή μέσα σε ένα μήνα.

Η επικείμενη αποχώρηση του Γκρέγκορι Μποβίνο, γνωστού για τις στρατιωτικού τύπου στολές του και τις φάλαγγες των μασκοφόρων πρακτόρων του, γνωστοποιήθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο νέος απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Χόμαν, επρόκειτο να συναντηθεί με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Ο Χόμαν, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας των συνόρων των ΗΠΑ, φέρει ένα λιγότερο αντιπαραθετικό στυλ επικοινωνίας.

Σε ένα άλλο πιθανό σημάδι αποκλιμάκωσης, ο Φρέι ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες» θα εγκαταλείψουν την πόλη της Μινεσότα.

Ο θάνατος από πυροβολισμούς εξ επαφής του 37χρονου διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι το Σάββατο προκάλεσε οργή σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και μεταξύ ορισμένων από τους συνήθως εξαιρετικά πιστούς Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο Πρέτι, ο οποίος πυροβολήθηκε πολλές φορές αφού έπεσε στο έδαφος, ήταν ο δεύτερος Αμερικανός πολίτης που σκοτώθηκε από αξιωματικούς μετανάστευσης στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο εθνικών εντάσεων για τις πολιτικές μαζικών απελάσεων του Τραμπ.

Η διαδηλώτρια Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα εξ επαφής στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου.

Οι δολοφονίες ήταν το αποκορύφωμα μηνών κλιμάκωσης της βίας, κατά την οποία οι μασκοφόροι και βαριά οπλισμένοι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ έχουν συλλάβει άτομα που είναι ύποπτα για παραβίαση των νόμων περί μετανάστευσης από τους δρόμους.

Οι περιπλανώμενες μονάδες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την υπόσχεση του Τραμπ να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Αλλά ενώ η πολιτική ήταν αρχικά δημοφιλής, η χαοτική και βίαιη εφαρμογή της προκαλεί αναταραχή.

Παρά τα πολλά βίντεο που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Πρέτι δεν αποτελούσε απειλή, κορυφαίοι αξιωματούχοι αρχικά ισχυρίστηκαν ότι σκόπευε να σκοτώσει ομοσπονδιακούς πράκτορες και τον χαρακτήρισαν «εγχώριο τρομοκράτη». Ο ίδιος ο Τραμπ ενίσχυσε τη θεωρία συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν υποχωρήσει τη Δευτέρα με ένα πιο συμφιλιωτικό μήνυμα.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ δήλωσε, την Τρίτη, ότι οι πράκτορες που εμπλέκονται στον πυροβολισμό του Πρέτι θα πρέπει να τεθούν «άμεσα» σε διοικητική άδεια. Ο κεντρώος Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν - ο οποίος σπάνια επικρίνει τον Τραμπ - δήλωσε ότι η «κατάφωρα ανίκανη» Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ θα πρέπει να απολυθεί.

Η αναταραχή θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε αναστολή ευρέων τμημάτων της κυβερνητικής χρηματοδότησης των ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να απειλούν να μπλοκάρουν την έγκριση των τακτικών νομοσχεδίων δαπανών που θα ψηφιστούν στη Γερουσία αργότερα αυτή την εβδομάδα.

ΚΥΠΕ