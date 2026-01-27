Μάχη για τη ζωή δίνει βρέφος με σύνδρομο Shaken baby – Στο κελί ο πατέρας ο οποίος αρνείται κάθε ανάμειξη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται τρίμηνο βρέφος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου, με τον πατέρα του να έχει συλληφθεί από το ΤΑΕ Λευκωσίας. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας την περασμένη Παρασκευή και διαπιστώθηκε πως πάσχει από το Σύνδρομο Ταρακουνημένου Παιδιού. Το βρέφος αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως κρίσιμη.

Οι επί καθήκοντι ιατροί στη συνέχεια ενημέρωσαν τις Αρχές σε σχέση με τα ευρήματά τους, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας να αναλαμβάνουν δράση. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 28χρονου πατέρα του βρέφους, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16, άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη. Ο ύποπτος παρουσιάστηκε το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για περίοδο τεσσάρων ημερών. Ο πατέρας φαίνεται να αρνείται κάθε ανάμειξη, ενώ, όπως ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, θα καλέσει ως μάρτυρα τον παιδίατρο που παρακολουθούσε το βρέφος ώστε να καταθέσει.

Τι είναι το Σύνδρομο;

Αναφορικά με το Σύνδρομο Ταρακουνημένου Παιδιού αξίζει να αναφέρουμε ότι αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη μορφή τραυματισμού, η οποία προκαλείται όταν ένα βρέφος υποβάλλεται σε βίαιο ταρακούνημα. Πρόκειται για κατάσταση που αφορά κυρίως παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, των οποίων το σώμα και ιδιαίτερα ο αυχένας δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να αντέχουν απότομες και έντονες κινήσεις. Ως αποτέλεσμα, το κεφάλι κινείται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας σοβαρές κακώσεις στον εγκέφαλο. Οι ιατρικές επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς το ταρακούνημα δύναται να προκαλέσει εσωτερικές αιμορραγίες, οίδημα εγκεφάλου και νευρολογικές βλάβες, συχνά χωρίς εμφανή εξωτερικά σημάδια τραυματισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα εμφανίζονται άμεσα, ενώ σε άλλες εξελίσσονται σταδιακά, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την έγκαιρη αναγνώριση της κατάστασης.

Τα παιδιά που έχουν υποστεί τέτοιου είδους τραυματισμό ενδέχεται να παρουσιάσουν υπνηλία, έντονη ευερεθιστότητα, δυσκολία στη σίτιση ή στην αναπνοή, σπασμούς ή απώλεια συνείδησης. Οι συνέπειες μπορεί να είναι μόνιμες, επηρεάζοντας την κινητική, νοητική και αισθητηριακή ανάπτυξη του παιδιού, ενώ στις πιο βαριές περιπτώσεις το Σύνδρομο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Το Σύνδρομο συνδέεται συχνά με στιγμές έντασης, κόπωσης ή απώλειας ψυχραιμίας από πλευράς φροντιστών, ιδίως σε περιόδους παρατεταμένου κλάματος. Τονίζεται, ωστόσο, ότι καμία μορφή ταρακουνήματος δεν είναι ακίνδυνη, ακόμη και αν γίνεται για λίγα δευτερόλεπτα.