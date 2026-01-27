Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τυχικός: Άσκηση εκκλήτου προσφυγής ενώπιον Οικουμενικού Πατριαρχείου - Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ενεργεί υποκινούμενος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ενεργεί υποκινούμενος ή καθοδηγούμενος από τρίτους, καθώς και κάθε απόπειρα μετακύλισης ευθυνών ή εμπλοκής άλλων Εκκλησιών, ιδίως της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, στις εξελίξεις αυτές.

Έκκλητο Προσφυγή άσκησε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός, στις 21 Ιανουαρίου 2026, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κάνοντας χρήση αναφαίρετου κανονικού δικαιώματός του, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τους Ιερούς Κανόνες, την Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, Ειρηναίο Αντωνίου Γιακουμάκη, εκ μέρους του Δικηγορικού Γραφείου Μ.Χ. Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Η προσφυγή αφορά, όπως αναφέρεται, στη νεότερη απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία ο Πανιερώτατος τέθηκε σε επ’ αόριστον αργία. Κατά την άποψη του πρώην Μητροπολίτη Πάφοτ κ. Τυχικού, η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατόπιν διαδικασίας η οποία δεν συνάδει με το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, παραβιάζει ουσιώδεις κανόνες της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και αποκλίνει από θεμελιώδεις αρχές δικαίου, δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης, όπως αυτές αναγνωρίζονται τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή έννομη τάξη. Για τους λόγους αυτούς, η διαδικασία κρίνεται ως κανονικώς και νομικώς εσφαλμένη. Η άσκηση του Εκκλήτου Προσφυγής επιφέρει, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την επιβληθείσα ποινή της αργίας, η οποία, ως εκ τούτου, δεν έχει τεθεί σε ισχύ και παραμένει ανενεργή μέχρι την τελική κρίση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι δημόσιες τοποθετήσεις ή ισχυρισμοί που προδικάζουν ή προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών οργάνων, πλήττουν τον θεσμό της Συνοδικότητας και συνιστούν προσπάθεια επηρεασμού της αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης.

Ο πρώην Μητροπολίτης κ. Τυχικός υπενθυμίζει ότι ο ποιμαντικός του λόγος απευθύνεται διαχρονικά προς τον λαό της Πάφου, στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής διακονίας του, ενώ του έχει κατ’ επανάληψη αφαιρεθεί η δυνατότητα ουσιαστικής τοποθέτησης κατά τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου. Το μόνο αιτούμενο παραμένει η θεσμική, αμερόληπτη και σύμφωνη με το δίκαιο εξέταση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, προκειμένου η Εκκλησία της Κύπρου να κρίνει με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αγάπη, διαφυλάσσοντας την εκκλησιαστική ενότητα και το κύρος της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Για κάθε δυσφημιστικό ή συκοφαντικό ισχυρισμό εις βάρος της τιμής και της υπόληψης του πρώην Μητροπολίτη Πάφου , επιφυλάσσονται ρητώς όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

