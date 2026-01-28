Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας σε μεταφορές, τουρισμό και ναυτιλία

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στους τομείς των μεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισμού παρουσίασαν την Τρίτη ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) στο Ευρωκοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι της Προεδρίας παρουσίασαν τις βασικές τους προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρεις βασικές προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, υπογράμμισε πως το σύνθημα της Προεδρίας «Μια Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», αντικατοπτρίζει την κοινή μας φιλοδοξία να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, παραμένοντας ταυτόχρονα σταθερά προσηλωμένοι στην ανοικτότητα, τη συνεργασία και στη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Ο κ. Βαφεάδης τόνισε πως στον τομέα των μεταφορών, η Προεδρία επιταχύνει τη μετάβαση προς ένα ισχυρότερο, καλύτερα συνδεδεμένο και πιο ανθεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που εξυπηρετεί τους πολίτες, τις εγχώριες επιχειρήσεις και τη συλλογική μας ασφάλεια.

Επισήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικές προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, η πρώτη προτεραιότητα αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων και αξιόπιστων αποφάσεων. «Οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαίως αναμένουν σαφήνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων τους, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς ή της πολυπλοκότητας του ταξιδιού τους», εξήγησε. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, συνέχισε, θα δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, στην επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών και στα δικαιώματα επιβατών στο πλαίσιο των πολυτροπικών μετακινήσεων και των σύγχρονων συνθηκών ταξιδιού.

Πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό, θα επιδιώξουμε ισορροπημένες λύσεις που παρέχουν νομική βεβαιότητα τόσο στους επιβάτες όσο και στους φορείς εκμετάλλευσης. «Εισερχόμαστε πλέον σε μια νέα φάση διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι έχει ήδη σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο», σημείωσε.

Δήλωσε πως παρότι οι θέσεις των θεσμών ενδέχεται να διαφέρουν, συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους, σημειώνοντας πως οι αεροπορικοί επιβάτες αναμένουν αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς μπορούν να αποσαφηνίσουν τα δικαιώματά τους και να τους παρασχεθούν περισσότερα δικαιώματα από όσα προβλέπονται σήμερα στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Αναφερόμενος στη δεύτερη προτεραιότητα, τόνισε ότι στηρίζεται σε ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο αποδοτικό σύστημα οδικών μεταφορών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Εξήγησε ότι, η πράσινη μετάβαση στις μεταφορές πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες, να στηρίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών και να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς των υποδομών, τις δυνατότητες εφαρμογής και το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο κ. Βαφεάδης, θα καθοδηγήσουμε ενεργά την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Βάρη και τις Διαστάσεις, της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τις στοχευμένες τροποποιήσεις τις Οδηγίας Eurovignette και την οικολογική μετάβαση των εταιρικών οχημάτων, που εντάσσεται στο Πακέτο για την Αυτοκινητοβιομηχανία.

Δήλωσε πως τα μέτρα αυτά είναι ουσιώδη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προώθηση καθαρότερων οχημάτων και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Όσον αφορά την τρίτη προτεραιότητα, ο κ. Βαφεάδης τόνισε πως πρόκειται για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής της Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και όχι τεχνική λεπτομέρεια. Σημείωσε πως ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καλά συνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συνοχής της Ένωσης, της οικονομικής της ισχύος και της στρατηγικής της αξιοπιστίας.

Αναφερόμενος στις απομακρυσμένες, νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές, ο Υπουργός τόνισε πως η συνδεσιμότητα είναι ζήτημα ισότητας, ασφάλειας και πλήρους συμμετοχής στην Ενιαία Αγορά.

Τόνισε παράλληλα πως η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει απτή πρόοδο στη διαλειτουργικότητα και στις επενδύσεις της ΕΕ, κλείνοντας κενά στα δίκτυα, ενισχύοντας τις διασυνοριακές συνδέσεις και στηρίζοντας υποδομές διττής χρήσης που εξυπηρετούν τόσο πολιτικές όσο και αμυντικές ανάγκες.

Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, συνέχισε ο Υπουργός Μεταφορών, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε ευάλωτα ή παρωχημένα συστήματα μεταφορών. Η ενίσχυση των υποδομών δεν αφορά μόνο την κινητικότητα, αλλά και την ικανότητα της Ευρώπης να ενεργεί, να προστατεύεται και να παραμένει ενωμένη.

Εξέφρασε παράλληλα, τη συνεχή και αταλάντευτη στήριξη της Ένωσης προς την Ουκρανία. «Η συνδεσιμότητα και οι υποδομές μεταφορών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της οικονομίας της, στη διασφάλιση διαδρόμων αλληλεγγύης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας», εξήγησε.

Υπογράμμισε πως η Προεδρία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της διαλειτουργικότητας και των υποδομών, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας. «Θα καθοδηγείται, τέλος, από οριζόντιες στρατηγικές αρχές με στόχο υψηλής ποιότητας, νομικά άρτια και μελλοντικά ανθεκτική νομοθεσία», κατέληξε.

Μαρίνα Χατζημανώλη: Το ευρωπαϊκό ναυτιλιακό μέλλον είναι λαμπρό

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, τόνισε ότι καλούμαστε να συζητήσουμε τη βαθιά μεταμόρφωση που βιώνει σήμερα ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας, μια μεταμόρφωση, σημείωσε, που συνεπάγει τόσο σημαντικές προκλήσεις όσο και εξαιρετικές ευκαιρίες.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να προσεγγιστεί αυτή τη μετάβαση με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, καθώς και με σαφή δέσμευση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επισήμανε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα πως η Κύπρος δεν θα πρέπει απλώς να συμβάλλει, αλλά να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής στρατηγικής, με τη ναυτιλία να αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για μια ισχυρή και ανθεκτική Ευρώπη, ουσιώδη για την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και το εμπόριο της Ένωσης».

Η κα. Χατζημανώλη επισήμανε πως η Κυπριακή Προεδρία θα ηγηθεί στοχευμένων και εποικοδομητικών συζητήσεων στην Ομάδα Εργασίας για τη Ναυτιλία, με στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Μεταφορών της 8ης Ιουνίου, αποστέλλοντας έτσι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. «Η Κύπρος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να προωθήσει αυτό το έργο προς όφελος όλων των κρατών μελών», σημείωσε.

Παράλληλα, γνωστοποιώντας μία άλλη προτεραιότητα τόνισε πως αφορά την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λευκωσίας, μιας προοδευτικής πολιτικής πρωτοβουλίας με έντονη ανθρώπινη διάσταση. «Ενώ η βιομηχανική ναυτιλιακή στρατηγική αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, η Διακήρυξη της Λευκωσίας τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο αυτής της ισχύος», σημείωσε.

Τόνισε ότι η Διακήρυξη αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιστώντας το ναυτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό, προσανατολισμένο στο μέλλον και εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Πρόσθεσε ότι δίνει έμφαση στην αναβάθμιση και επανακατάρτιση των ναυτικών, στα σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης που βασίζονται στην τεχνολογία, στη διασφάλιση ενός ασφαλούς ναυτικού εργατικού δυναμικού, στην ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα ναυτιλιακά επαγγέλματα και στην ενίσχυση της δημόσιας ενημέρωσης για τις ευκαιρίες στον ναυτιλιακό τομέα.

Γνωστοποίησε πως έχει τεθεί ο στόχος όπως εγκριθεί η Διακήρυξη της Λευκωσίας από όλα τα κράτη μέλη κατά την άτυπη υπουργική συνάντηση στη Λευκωσία, στις 29 Απριλίου, ως σαφής έκφραση της ολιστικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους ναυτικούς.

Η τρίτη προτεραιότητα, πρόσθεσε, αφορά την ενίσχυση της συνοχής και της επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. «Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΔΝΟ προωθεί κρίσιμες διαδικασίες για την απανθρακοποίηση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, η Ευρώπη οφείλει να ενεργεί έγκαιρα και συντονισμένα, με τεκμηριωμένες υποβολές της ΕΕ, εμπεριστατωμένη προετοιμασία εμπειρογνωμόνων και ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση, που να στηρίζει την παγκόσμια πρόοδο διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού», δήλωσε.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικές, όμως οι ευκαιρίες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Έστειλε ένα σαφές και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα, πως το ευρωπαϊκό ναυτιλιακό μέλλον είναι λαμπρό και μαζί θα το πλεύσουμε με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία.

Κώστας Κουμής: Ο τουρισμός στρατηγικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και πιο εξωστρεφούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο του τουρισμού ως ενός από τους πλέον δυναμικούς και εμβληματικούς τομείς της Ευρώπης που προάγει τη διεθνή συνεργασία.

Επισήμανε πως ο τουρισμός παραμένει στρατηγικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει το 9,5% του ΑΕΠ της Ένωσης και στηρίζει περίπου 22,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία αυτά υπενθυμίζουν όχι μόνο το μέγεθος του αποτυπώματος του τομέα, αλλά και τον καθοριστικό του ρόλο στη διασφάλιση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής ανταλλαγής, σε μια περίοδο βαθιάς παγκόσμιας αβεβαιότητας

Ανέφερε ότι ο τουρισμός έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις, ενώ συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνοχή και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, είπε, προωθείται συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας για τον τουρισμό, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ισορροπημένα, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμα πρότυπα τουρισμού, τα οποία ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύουν το περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών.

Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε στην εξέταση της Έκθεσης για την Εφαρμογή της Ατζέντας για τον Τουρισμό 2030, τονίζοντας πως η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, με τις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας να πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στις 13 Ιανουαρίου και να προγραμματίζονται εκ νέου για τις 4 Φεβρουαρίου. «Μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις, στόχος μας είναι η μετατροπή των προτεραιοτήτων της Ατζέντας σε συστάσεις δράσεων που θα εγκριθούν από τα κράτη μέλη· δράσεις που θα αποτελέσουν έναν πρακτικό και αξιόπιστο οδικό χάρτη, μεταξύ άλλων, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του τομέα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Τον Απρίλιο του 2026, ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα φιλοξενήσει στη Λευκωσία την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού και θα προσφέρει στους Υπουργούς Τουρισμού μια πολύτιμη ευκαιρία να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτού του καθοριστικού εγγράφου και να διασφαλίσουν ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά προτεραιότητα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της Προεδρίας, όπως τόνισε ο κ. Κουμής, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού μέσω επενδύσεων στην καινοτομία και στην ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τουριστικού οικοσυστήματος της ΕΕ.

Σημείωσε ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,8% των 3,2 εκατομμυρίων τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ η ανταγωνιστικότητά τους, η δημιουργικότητά τους και η ικανότητά τους να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας θεωρούνται καθοριστικές για τη διατήρηση της Ευρώπης στην παγκόσμια πρωτοπορία του τουρισμού.

Ο κ. Κουμής σημείωσε ακόμη ότι η Προεδρία θα προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την προσιτή, βιώσιμη κινητικότητα, ιδίως για τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές, όπου ο τουρισμός αποτελεί ζωτικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα. Τα μέτρα αυτά, πρόσθεσε, κρίνονται απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και για τη διασφάλιση ότι ο τουρισμός συνεχίζει να προσφέρει απτά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ένωση.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο κ. Κουμής τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον Τουρισμό τον Μάιο του 2026, τα οποία θα ενοποιήσουν το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Μεταβατικής Πορείας για τον Τουρισμό, της Έκθεσης για την Εφαρμογή της Ατζέντας για τον Τουρισμό 2030 και της επικείμενης Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, καθοδηγώντας τη συλλογική στρατηγική της Ένωσης προς ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμής, προσεγγίζει την Προεδρία με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην ευρωπαϊκή ενότητα, ενώ μέσα από τη συνεργασία με κράτη μέλη, θεσμικά όργανα και εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός τουριστικού τομέα που θα εξελίσσεται, θα καινοτομεί και θα υποστηρίζει την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος κάθε Ευρωπαίου πολίτη.

