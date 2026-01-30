Ακάμας: Το Τμήμα Δασών «στρατολογεί» 16 παρκοφύλακες - Η αποστολή και τα προσόντα

Αιτήσεις για την πλήρωση δεκαέξι μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων, μισθοδοτικής κλίμακας Ε5, στο επάγγελμα του παρκοφύλακα, για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα δέχεται μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου το Τμήμα Δασών. Για την αξιολόγησή των υποψηφίων, που μπορεί να είναι είτε άνδρες είτε γυναίκες, θα γίνει σωματική δοκιμασία, που περιλαμβάνει αγώνα δρόμου απόστασης τριών χιλιομέτρων με έμφορτο φορτίο (10 kg), και προφορική συνέντευξη.

Σε δηλώσεις του στον «Π» για την αποστολή της παρκοφυλακής του ΕΔΠ Ακάμα, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, είπε ότι οι 16 παρκοφύλακες θα μεριμνούν για την τήρηση της δασικής νομοθεσίας, τη φύλαξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου, την καθοδήγηση των επισκεπτών εντός του ΕΔΠ, αλλά και για θέματα ασφάλειας. Την ίδια ώρα θα αναλάβουν ακόμα και την τήρηση της νομοθεσίας του Τμήματος Αλιείας, όσον αφορά τη θαλάσσια περιοχή.

Ο κ. Ιεζεκιήλ μίλησε για μία ομάδα, η οποία θα κάνει περιπολίες, αλλά και έλεγχο στα μονοπάτια μελέτης της φύσης. Θα έρχονται σε επαφή με τους επισκέπτες του ΕΔΠ.

Αφού γίνει η πρόσληψη των 16 παρκοφυλάκων, θα τύχουν εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε κ. Ιεζεκιήλ, θα είναι κάτω από τον έλεγχο των δασικών λειτουργών, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.

Όπως λέχθηκε στον «Π» από το Υπουργείο Γεωργίας, θα χρειαστεί διάστημα περίπου δυόμιση μηνών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης.

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, ο κάθε υποψήφιος θα αξιολογηθεί με βάση:

• Το αποτέλεσμα της σωματικής δοκιμασίας. Για το κριτήριο αυτό προκαθορίζεται ελάχιστο όριο επιτυχίας (μέγιστος αποδεκτός χρόνος τα 28 λεπτά), πέρα από το οποίο ο υποψήφιος απορρίπτεται (αποτιμάται μέχρι 40 μονάδες).

• Το επίπεδο μόρφωσης (αποτιμάται μέχρι 15 μονάδες).

• Τη δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης στον τόπο εργασίας σε σχέση με τον τόπο μόνιμης διαμονής (αποτιμάται μέχρι 15 μονάδες).

• Το αποτέλεσμα της προφορικής συνέντευξης σε σχέση με τα καθήκοντά τους (αποτιμάται μέχρι 30 μονάδες).

Τελική επιλογή

Η σωματική δοκιμασία και η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα από το Τμήμα Δασών. Εκείνη την ημέρα οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δελτία ταυτότητας τους. Η Επιτροπή Επιλογής στη βάση της αξιολόγησης θα έχει ετοιμάσει κατάλογο με τους υποψήφιους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Επιτυχόντες θα θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν βαθμολογία 50% και άνω.

Η Επιτροπή θα επιλέξει από τον κατάλογο των επιτυχόντων για πρόσληψη αυτούς που συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία, μέχρι να πληρωθούν όλες οι θέσεις, ανάλογα με την έγκριση καθώς και αριθμό επιλαχόντων. Όσοι υποψήφιοι δεν θα επιλεχθούν για πρόσληψη, θα ενημερωθούν γραπτώς ή προφορικώς από την οικεία Δασική Περιφέρεια.

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης η Τεχνικής Εκπαίδευσης,

3. Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του,

4. Σε περίπτωση άρρενα υποψηφίου να έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,

5. Να είναι αρτιμελής και να έχει καλή σωματική και φυσική κατάσταση, χωρίς σοβαρό πρόβλημα υγείας,

6. Ακεραιότητα χαρακτήρα,

7. Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

8. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικό παράπτωμα ή τερματιστεί η υπηρεσία του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής Διοίκησης,

9. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας «Β» (οχήματα με μέγιστη μάζα μέχρι 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες),

10. Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Για πολίτες Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

11. Τεκμηριωμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

12. Λευκό Ποινικό μητρώο (Προσκόμιση εντύπου Λευκού Ποινικού Μητρώου κατά την υποβολή της αίτησης).

*Έντυπα αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών ή από τους κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς της Δασικής Περιφέρειας Πάφου.