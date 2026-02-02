Κίνδυνοι στους δρόμους με «πειραγμένα» ηλεκτρικά δίκυκλα - Δεν τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας και αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες

Σε μεγάλο πονοκέφαλο για τους χρήστες του οδικού δικτύου και όχι μόνο έχουν εξελιχθεί τα μοτιφαρισμένα ηλεκτροκίνητα δίκυκλα. Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις «δείχνουν» ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει ο νόμος και κυρίως το ανώτατο όριο ταχύτητας. Διαθέτουν ωστόσο τη δυνατότητα να κινούνται με περισσότερη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο πρώτα και κύρια την ζωή όσων τα οδηγούν αλλά και των υπόλοιπων οδηγών και πεζών.

Και ενώ το ανώτατο όριο ταχύτητας που πρέπει να αναπτύσσουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, είναι 25 χιλιόμετρα (μάξιμουμ), εντοπίστηκαν να κινούνται ακόμη και σε αυτοκινητόδρομους, όπου τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται με αυξημένες ταχύτητες.

Η αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών δικύκλων, που εκτιμάται ότι παραβιάζουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, προκάλεσε αντίδραση από εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και τα προϊόντα τους δεν είναι πειραγμένα.

Όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία, «ηλεκτροκίνητο ποδήλατο» σημαίνει ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ισχύος 0,25 Κιλοβάτ (KW), του οποίου η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει ή υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα ανά ώρα (χλμ/ω) ή, νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα και με καταγγελίες στην Αστυνομία και στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στους δρόμους κυκλοφορούν ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία επί της ουσίας, με τις τροποποιήσεις που γίνονται μετά την αγορά, μετατρέπονται σε μοτοσυκλέτες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους δρόμους διακινούνται εκτεταμένα οχήματα που πωλούνται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα αλλά επί της ουσίας είναι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες (γκάζι, 800–2000W, 45–60 χλμ/ώρα), χωρίς πιστοποίηση EN 15194 και εκτός των νόμιμων ορίων (ισχύς/ ταχύτητα). Τα εν λόγω δίκυκλα κυκλοφορούν χωρίς εγγραφή, ασφάλιση ή τεχνικό έλεγχο, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για οδηγούς, πεζούς και τρίτους, ενώ στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό έναντι των επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας είναι ενήμερο, εξού και στους ελέγχους που διενεργούν έχουν δοθεί οδηγίες για να ελέγχεται κατά πόσο τα ηλεκτρικά δίκυκλα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Μέσα Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο ελέγχων σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα που διακινούνται εντός του οδικού δικτύου στη Λευκωσία, ελέγχθηκαν συνολικά 29 ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και από αυτά κατακρατήθηκαν τα 21 για περαιτέρω εξετάσεις.

Η μετατροπή

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από εταιρείες εισαγωγής και πώλησης προσωπικών συσκευών κινητικότητας, η πλειονότητα των συγκεκριμένων ηλεκτρικών ποδηλάτων εισάγονται στην Κύπρο με χαρακτηριστικά που συμβαδίζουν με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Πωλούνται έχοντας «κλειδωμένες» συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε να μην μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα πέρα του επιτρεπόμενου ορίου. Ωστόσο, οι χρήστες βρήκαν τον τρόπο να «ξεκλειδώνουν» αυτές τις ρυθμίσεις και τα ηλεκτρικά ποδήλατα να αναπτύσσουν έως και τριπλάσιες ταχύτητες από το όριο που προβλέπει ο νόμος. Οι πωλητές ισχυρίζονται ότι τα ποδήλατα παραδίδονται από το κατάστημα με περιοριστή ταχύτητας στα 25 χλμ./ώρα· στην πράξη, όμως, οι χρήστες μπορούν εύκολα να παρακάμψουν αυτόν τον περιορισμό με απλές μεθόδους, όπως η αποσύνδεση ενός καλωδίου, η ενεργοποίηση κρυφού διακόπτη ή η εφαρμογή λογισμικών τροποποιήσεων στην οθόνη/στον ελεγκτή. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται συνήθως έναντι πρόσθετης αμοιβής. Διατυπώνουν, παράλληλα, ερωτήματα αναφορικά με την ταξινόμηση αυτών των συσκευών. Εάν δεν θεωρούνται ηλεκτρικά ποδήλατα, δεν είναι σαφές εάν νομικά εμπίπτουν στην κατηγορία των ηλεκτρικών σκούτερ, μοτοποδηλάτων ή οχημάτων υψηλής ισχύος. Αυτή η αβεβαιότητα υπονομεύει την εφαρμογή των κανονισμών και δημιουργεί ένα κενό που επιτρέπει σε μη συμμορφούμενα οχήματα να εισέρχονται στην αγορά, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Εάν αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα παρά το γεγονός ότι υπερβαίνουν τα όρια ισχύος, ενδέχεται επίσης να υπάρχουν παραβιάσεις των δασμών αντιντάμπινγκ (anti-dumping) της ΕΕ στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οικονομική απάτη.

Τι λέει η Αστυνομία

Στα όσα καταγγέλλει εταιρεία εισαγωγής προσωπικών συσκευών κινητικότητας, απάντησε η Αστυνομία, τονίζοντας ότι «κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουμε παρατηρήσει στο οδικό δίκτυο να κυκλοφορούν οχήματα των οποίων δεν επιτρέπεται η οδική χρήση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Πέραν της παρανομίας, με την παρουσία των εν λόγω οχημάτων στον δρόμο αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος πρόκλησης οδικών συγκρούσεων, που έχουν ως συνέπεια θανάσιμους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα οχήματα αυτά αφορούν ηλεκτρικά ποδήλατα».

Σε άλλο σημείο, η Αστυνομία αναφέρει ότι «επειδή διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο και μη εγκεκριμένα, βάσει του νόμου, ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα υπερβαίνει τα 25χλμ, ή η μέγιστη συνεχής ισχύς υπερβαίνει τα 0,25 Κιλοβάτ (KW), διενεργούνται έλεγχοι που αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Αναφορικά με τις κατακρατήσεις, η Αστυνομία αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση ανακοπής μη εγγεγραμμένου οχήματος, χωρίς πινακίδες εγγραφής, κατά την οποία το όχημα κατακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 6 (ΚΔΠ 66/1984), έτσι και στην προκειμένη περίπτωση ακολουθείται η ίδια πρακτική. Η κατακράτηση πραγματοποιείται και σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφιο 9 (α), του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου [Ν. 96(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε].