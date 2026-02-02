Μη παραδοχή του 22χρονου ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου 47χρονου στη Λάρνακα

Μη παραδοχή απάντησε ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείο Λάρνακας και κατηγορείται για την απόπειρα φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στην Λάρνακα στις 31 Ιουλίου.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 18η Μαρτίου, στις 09:00.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά εννιά κατηγορίες: Συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος συνομωσία κλοπής, απόπειρα φόνου, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου α κατηγορίας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου α κατηγορίας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου β κατηγοριας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου β κατηγορίας και συνομωσία για απόπειρα φόνου κατά του ίδιου ατόμου σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 31 Ιουλίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία συνέλαβε τον νεαρό ΣΥΟΠ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης μετά από συντονισμένη επιχείρηση στις 17 Νοεμβρίου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες το πιστόλι δεν συνδέθηκε με κάποια εγκληματική ενέργεια.

O 22χρονος τεθηκε στο μικροσκόπιο των ανακριτών ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία ανέφερε σε τρίτο άτομο πως αυτός διέπραξε την απόπειρα φόνου.

Φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε τον 47χρονο το τελευταίο διάστημα και κάποιες φορές άλλαζε το μέσο που χρησιμοποιούσε. Την ημέρα της απόπειρας φόνου αιτήθηκε απαλλαγή από την εργασία του.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του δράστη, από το σημείο όπου διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου, του έπεσε περιλαίμιο ρούχο το οποίο εντοπίστηκε. Από τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων του γενετικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Επιπρόσθετα, στο κινητό του 22χρονου τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε μάλιστα φωνητικές περιγραφές.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ