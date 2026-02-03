Στη Νομική Υπηρεσία ο τελευταίος λόγος για Φαίδωνα Φαίδωνος

Η Νομική Υπηρεσία θα κληθεί να λάβει τις όποιες αποφάσεις αναφορικά τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αστυνομία εναντίον του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η αστυνομική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη θα συνεχιστεί παρά το αίτημα από τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος για να διακοπεί.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία η οποία θα δώσει σχετικές οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναμένεται να κληθεί για κατάθεση και ο ίδιος ο δήμαρχος Πάφου για να παραθέσει τις δικές του θέσεις και ισχυρισμό για όσα διερευνώνται αναφορικά με τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του. Αντικείμενο έρευνας θα αποτελέσει επίσης και νέα καταγγελία που κυκλοφόρησε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών να ενημερωθεί από την Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση που διερευνάται για τον δήμαρχο Πάφου, το πιθανότερο είναι η ενημέρωση να γίνει με την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η απάντηση της Αστυνομίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών θα δοθεί κατόπιν συνεννόησης με τη Νομική Υπηρεσία.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλίας, κληθείς να σχολιάσει τις δύο υποθέσεις που αφορούν δημάρχους και το ενδεχόμενο να τεθούν σε αργία, ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 ότι, «πρόκειται για σοβαρή και καταναγκαστική πράξη και οφείλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί είναι νομικά ορθή και δεν θα αμφισβητηθεί».

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών εξήγησε ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024. Όπως ανέφερε, «αιρετό μέλος δημοτικού συμβουλίου, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, εναντίον του οποίου διερευνάται κακούργημα που επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω, μπορεί να τεθεί σε αργία, εφόσον το αποφασίσει και το κοινοποιήσει ο υπουργός Εσωτερικών». Σε ό,τι αφορά τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι για τη μία έχει ήδη ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, ενώ για τη δεύτερη η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. «Όταν μας ενημερώσει η Αστυνομία, θα αποταθούμε και πάλι στη Νομική Υπηρεσία για καθοδήγηση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε οι εμπλεκόμενοι αιρετοί «ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία».

Σημειώνεται ότι, διαφορετική είναι περίπτωση με τον δήμαρχο (κατεχόμενου δήμου) καθώς εναντίον του υπάρχει ήδη καταχωρισμένη υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αντιμετωπίζει αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2019-2023 και αφορούν κακοποίηση της συζύγου του, καθώς και των ανήλικων τέκνων του. Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση τον επόμενο μήνα. Επίσης, εναντίον του ίδιου προσώπου διερευνάται και δεύτερη υπόθεση για παρόμοια αδικήματα. Η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης από την Αστυνομία.

Κυρίως σε ό,τι αφορά την πρώτη υπόθεση, καθώς για τη δεύτερη δεν έχει κατηγορηθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, κατά πόσο σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε, ο δήμαρχος να τεθεί σε αργία.