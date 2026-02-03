Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς για προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς, με αφορμή την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, των οποίων οι πατέρες είναι αντιδήμαρχοι διαμερισμάτων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη συζήτηση εντός της αίθουσας, εγείροντας ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης. Σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρρας, κ. Δέρβης Χαραλάμπους, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται παράνομη, τονίζοντας πως σε περιπτώσεις προσλήψεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ψηφοφορία συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με τους υποψηφίους. Όπως ανέφερε, η παρουσία και συμμετοχή των γονέων των υποψηφίων στη σχετική ψηφοφορία παραβιάζει τις βασικές αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Το ζήτημα, όπως επεσήμανε ο κ. Χαραλάμπους, είχε τεθεί ήδη από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026 και αφορούσε την πρόσληψη εποχιακών εργατών.

Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν τότε, η διαδικασία προχώρησε χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Ερωτηθείς κατά πόσο επιτρέπεται η εργοδότηση συγγενών αντιδημάρχων ή ακόμη και του Δημάρχου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι, πέραν της νομοθεσίας, πρόκειται πρωτίστως για θέμα ευθιξίας και πολιτικής δεοντολογίας.

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως η νομοθεσία είναι σαφής, αφού απαγορεύει τη συμμετοχή γονέων ή άλλων συγγενών πρώτου βαθμού σε ψηφοφορίες που αφορούν άμεσα τα παιδιά τους. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αντιδήμαρχοι που τυγχάνει να είναι γονείς των υποψηφίων όφειλαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία και η απόφαση να ληφθεί αποκλειστικά από το υπόλοιπο Σώμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ερωτηθείς από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε στον «Π» πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το θέμα. Ο καθένας έχει , όπως είπε, δικαίωμα να αντιδρά και να κάνει ότι θέλει .

Επεσήμανε πως δεν υπήρξε παρατυπία στο θέμα των προσλήψεων του Δ. Πόλης Χρυσοχούς . Όποιος ανέφερε χαρακτηριστικά νομίζει ότι σημειώθηκαν παρατυπίες μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία.