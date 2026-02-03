Θανατηφόροι αερόσακοι κινεζικής προέλευσης: Τι προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Για επικίνδυνους και παράνομους αερόσακους αντικατάστασης κινεζικής προέλευσης, που σχετίζονται με θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στις ΗΠΑ προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NHTSA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων και παράνομων αερόσακων αντικατάστασης κινεζικής προέλευσης. Σύμφωνα με την εν λόγω Υπηρεσία, έχουν καταγραφεί δέκα τροχαία ατυχήματα στις Η.Π.Α που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό λόγω ρήξης αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co (DTN).

Οι συγκεκριμένοι αερόσακοι, οι οποίοι τοποθετούνται ως αντικατάσταση, συνήθως σε οχήματα μετά από προηγούμενα τροχαία ατυχήματα, ενδέχεται, σε περίπτωση σύγκρουσης, να παρουσιάσουν αστοχία, προκαλώντας εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων, οδηγώντας ενδεχομένως σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή να διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Περί Τεχνιτών Νόμο, οι μηχανικοί και οι ισιωτές τηρούν ιστορικό των αλλαγών που πραγματοποιούν στα οχήματα.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα εν λόγω ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τον μηχανικό/ ισιωτή/ πωλητή.

Σε περίπτωση που εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, ο καταναλωτής καλείται να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σημειώνει ότι θα ενημερώσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτό να ενημερώσει σχετικά τον κατάλογο ισιωτών και μηχανικών. Επιπλέον, θα προχωρήσει σε ενημέρωση της ΠΟΒΕΚ και της Υπηρεσίας Καταναλωτή.

Όπως σημειώνει, το ΤΟΜ παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, και σε περίπτωση σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate θα προχωρήσει σε επιπρόσθετες ανακοινώσεις, ενέργειες και γενική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξής τους στην Κύπρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο τηλέφωνο 22600500 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.