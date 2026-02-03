Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση για ειρήνη, λέει ο Ρούτε

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις της νύκτας της Δευτέρας κατά της Ουκρανίας δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση εκ μέρους του Κρεμλίνου για την ειρήνη, δήλωσε από το Κίεβο ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Απευθείας συνομιλίες διεξάγονται πλέον και αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Αλλά οι ρωσικές επιθέσεις, όπως οι επιθέσεις της περασμένης νύκτας, δεν δείχνουν πραγματική σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας τη Δευτέρα τη νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

«Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C.

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

Πηγή: ΚΥΠΕ