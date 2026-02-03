Ταφόπλακα στο πολιτικό μέλλον της Λε Πεν προτείνουν οι εισαγγελείς: Στο εφετείο κρίνεται αν θα είναι υποψήφια το 2027

Το επόμενο στάδιο για την ολοκλήρωση της δίκης της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς ενδέχεται να αποδειχθεί ότι αποτελεί την πορεία προς το πολιτικό της τέλος. Η οριστική απόφαση για "κώλυμα εκλογιμότητας" της Μαρίν Λε Πεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

Πρόκειται για μία απόφαση του Εφετείου που αναμένεται να επιβεβαιώσει την πρωτόδικη απόφαση της άνοιξης του 2025 και η οποία αναμένεται, σε λίγους μήνες, "το καλοκαίρι του 2026". Για την ώρα όμως, η πρόταση των Εισαγγελέων είναι καταπέλτης και προϊδεάζει για το τι είναι πιθανό να συμβεί: "Οι ποινές αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία θα ζητηθούν" δήλωσε ο πρώτος εισαγγελέας Τιερί Ραμοναξτό σημειώνοντας ότι ο ίδιος και ο δεύτερος εισαγγελέας, θα ζητήσουν να "επιβεβαιωθεί σε γενικές γραμμές η ποινική ευθύνη που έχει θεσπιστεί για όλους τους κατηγορούμενους και, ως εκ τούτου, θα επιδιώκονται επ' αόριστον οι ποινές αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία".

Η πρωτόδικη απόφαση

Τον περασμένο Μάρτιο, το δικαστήριο του Παρισιού απαγόρευσε στη Μαρίν Λε Πεν να διεκδικήσει δημόσια αξιώματα για 5 χρόνια, σε μια απόφαση με άμεση ισχύ.

Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάστηκαν σε στέρηση του εκλέγεσθαι.

Πρωτόδικα είχε επιβληθεί πρόστιμο και στο κόμμα, τον "Εθνικό Συναγερμό", ύψους 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 εκατ. ευρώ είναι δεσμευτικό.

Η Μαρίν Λε Πεν και 8 ευρωβουλευτές κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Οι 12 βοηθοί που δικάστηκαν μαζί τους κρίθηκαν επίσης ένοχοι για αποδοχή κλοπιμαίων. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι η συνολική ζημία ανήλθε σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, "βάζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πληρώνει για ανθρώπους που στην πραγματικότητα εργάζονταν για το κόμμα".

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς και οι 25 συγκατηγορούμενοί της ήταν αντιμέτωποι με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσαν 4,6 εκατομμύρια ευρώ από πόρους που διέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών για τη χρηματοδότηση του κόμματος και του προσωπικού του.

Το δικαστήριο απέκλεισε το ενδεχόμενο διοικητικού λάθους: "Πρόκειται για κατάχρηση ενός συστήματος που θεσπίστηκε για να ελαφρύνει τα βάρη του κόμματος".

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης που αφορά την ίδια την Λε Πεν ανέρχεται σε 474.000 ευρώ, για τις θέσεις τεσσάρων βοηθών στην Ευρωβουλή.

