Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για καταγγελίες εναντίον Φαίδωνος - Στάση αναμονής τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν τους.

Πολύωρη κατάθεση έδωσε στην Αστυνομία ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, στο πλαίσιο καταγγελίας που υπέβαλε σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Οι  ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, προχωρώντας στη λήψη καταθέσεων, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής αυτεπάγγελτης έρευνας που αφορά στον κ. Φαίδωνος, όσο και μετά την καταγγελία σε βάρος του Δημάρχου Πάφου από τον επιχειρηματία καθώς και ενός από τα φερόμενα θύματα.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτα έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου υλικού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τον ισχυρισμό για κακοποίηση γυναίκας. Το υλικό αυτό δημοσιεύτηκε από την Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως Annie Alexui, και αφορά έγγραφα τα οποία παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά. 

Στάση αναμονής τηρεί την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς την επίσημη απάντηση και ενημέρωση που ζητήθηκε από την Αστυνομία, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εσωτερικών έχει ζητήσει μέσω επιστολής διά του γενικού Διευθυντή του υπουργείου, Ελίκου Ηλία, ενημέρωση σχετικά με τον Δήμαρχο Πάφου, όσο και με άλλον Δήμαρχο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Αστυνομία ακόμη να απαντήσει στην επιστολή του υπουργού.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

