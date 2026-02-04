Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία, η 66η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, η οποία ήταν φέτος και εκλογική.

Στο κύριο μέρος των εργασιών της η Γενική Συνέλευση της ΕΣΚ, ασχολήθηκε με τα εργασιακά προβλήματα και τα συνδικαλιστικά αιτήματα του δημοσιογραφικού κλάδου στην Κύπρο, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω συσπείρωση των μελών της συντεχνίας και ένταξη σε αυτήν των νεότερων συναδέλφων, προκειμένου να διεκδικηθούν αποτελεσματικά εργασιακά δικαιώματα και ωφελήματα.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΚ ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση δράσης του Δ.Σ. για το 2025 και την οικονομική έκθεση για το 2024. Των εργασιών της Συνέλευσης προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, Γιάννης Σειτανίδης, λόγω ασθενείας του Προέδρου Γιώργου Φράγκου.

Ακολούθησε η διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. της ΕΣΚ. Τις θέσεις του Σώματος διεκδίκησαν έξι υποψήφιοι, αριθμός που ισούται με τον αριθμό που απαιτείται για τη συμπλήρωση των θέσεων. Η Εκλογική Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των υποψηφίων χωρίς εκλογική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, το νέο Δ.Σ. της ΕΣΚ απαρτίζεται από τους ακόλουθους συναδέλφους, κατά αλφαβητική σειρά:

1. Αντωνίου Σταύρος

2. Γεωργίου Δήμητρα

3. Κωνσταντίνου Ελένη

4. Μακρίδης Φάνης

5. Μαραθοβουνιώτης Στέλιος

6. Χριστοδούλου Ιωάννα

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, Πρόεδρος της ΕΣΚ έχει επανεκλεγεί, άνευ υποψηφίου, ο Γιώργος Φράγκος.

Το νέο Δ.Σ. θα συνέλθει εντός των προσεχών ημερών για να καταρτισθεί σε Σώμα.