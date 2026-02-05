Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα βράβευση της Αθηένου ως «Πράσινη Πόλη»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Βραβεία για την αναπαλαίωση της Δημοτικής Αγοράς και για την καλλιτεχνική επιμέλεια στάσεων λεωφορείων

Για 8η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηένου βραβεύεται με το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για δύο έργα που υλοποίησε, την αναπαλαίωση της Δημοτικής Αγοράς που μετατράπηκε σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο και την καλλιτεχνική επιμέλεια στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων με...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα