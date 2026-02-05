Η Αστυνομία φρουρούσε όλο το βράδυ το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου

Στατική φρουρά τοποθέτησε η Αστυνομία έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου καθόλη την διάρκεια της νύχτας. Περίπολο της Αστυνομίας βρίσκονταν καθόλη την διάρκεια της νύχτας έξω από το Δημοτικό Μέγαρο.

Διαβάστε επίσης:

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμαρχος Πάφου που τελεί σε αυτοδίκαιη αργία , σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα.Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο υπήρχε διακριτική παρουσία της δύναμης ύστερα από οδηγίες που δόθηκαν από την Λευκωσία.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου αναλαμβάνει από σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου του 2026 τα ηνία του Δήμου Πάφου. Όπως ανέφερε χτες ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία μετά που ο Δήμαρχος Πάφου τέθηκε σε αργία τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος. Σε περίπτωση καταδίκης του εν ενεργεία Δημάρχου, προκηρύσσονται εκλογές, ενώ μέχρι τη διεξαγωγή τους την ευθύνη του Δήμου εξακολουθεί να έχει ο Αντιδήμαρχος.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου με την Αστυνομία να διερευνά σοβαρά αδικήματα ενώ οι ανακριτές της υπόθεσης αξιολογούν το σύνολο της μαρτυρίας και την πορεία της διερεύνησης αλλά και τα άτομα που θα κληθούν για κατάθεση.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε πως έχουν ληφθεί κάποιες καταθέσεις έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα, αξιολογούνται τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους , προσθέτοντας πως η ανακριτική ομάδα θα καθορίσει την πορεία των εξετάσεων .

Ο κ Βύρωνος ανέφερε πως οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και προς το παρών στάδιο δεν είναι κάτι προς ανακοίνωση αυτή την στιγμή, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο δημαρχεύων, αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε με ανακοίνωση του ότι ο Δήμος Πάφου συνεχίζει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, τονίζοντας πως η εξυπηρέτηση των δημοτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Ο κ. Ονησιφόρου εκφράζει τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διερευνήσουν τα γεγονότα.

Εστειλε, επίσης, μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας, με στόχο το καλό της πόλης.

Ο κ. Ονησιφόρου απηύθυνε, τέλος, έκκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμβάλουν στη διατήρηση της ψυχραιμίας και της νηφαλιότητας, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις, επισημαίνοντας ότι η Πάφος χρειάζεται ηρεμία, ενότητα και ουσιαστική δουλειά.

Σημειώνεται πως η υπόθεση του Δημάρχου Πάφου εξετάζεται με πλήρη μυστικότητα και διερευνάται από ειδικά κλιμάκια του Αρχηγείου Αστυνομίας .