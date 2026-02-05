Εμπρησμός οχήματος τα ξημερώματα στη Λευκωσία

Σοβαρό περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λευκωσία, με στόχο σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε όχημα που ανήκει σε 36χρονο, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του. Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο εστίες φωτιάς, στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Οι εξετάσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.