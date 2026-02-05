Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εμπρησμός οχήματος τα ξημερώματα στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο εστίες φωτιάς εντόπισαν οι Αρχές – Εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο 36χρονου

Σοβαρό περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λευκωσία, με στόχο σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε όχημα που ανήκει σε 36χρονο, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του. Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο εστίες φωτιάς, στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Οι εξετάσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΦΩΤΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα