Το CAS επικύρωσε τον τετραετή αποκλεισμό της Ευαγγελίας Τρικωμίτη για χειραγώγηση βαθμολογιών - Τι αναφέρει ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης

Οριστικό τέλος μπαίνει στην υπόθεση της Κύπριας κριτή ρυθμικής γυμναστικής Ευαγγελίας Τρικωμίτη, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Διεθνές Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), η οποία επικυρώνει πλήρως την τετραετή ποινή αποκλεισμού που είχε επιβάλει η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG). Το CAS απέρριψε τις προσφυγές τόσο της ίδιας της κριτή όσο και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, επιβεβαιώνοντας την πειθαρχική καταδίκη για χειραγώγηση βαθμολογιών.

Η υπόθεση αφορά διοργανώσεις στη Βουδαπέστη, όπου, σύμφωνα με το πόρισμα της FIG και έπειτα από έρευνα του Ιδρύματος Ηθικής, κρίθηκε ότι η Τρικωμίτη παρενέβη αδικαιολόγητα στη διαδικασία κρίσης, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα υπέρ Κύπριας αθλήτριας και εις βάρος Πολωνής, με στόχο την εξασφάλιση ολυμπιακής πρόκρισης για το Παρίσι. Η ποινή προβλέπει αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη γυμναστική, πλην της προπονητικής, για τέσσερα χρόνια.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι προσφυγές απορρίφθηκαν στο σύνολό τους. Παράλληλα, η FIG είχε επιβάλει πρόστιμο 8.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Γυμναστική για τα έξοδα της έρευνας, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή της αθλήτριας στους Ολυμπιακούς δεν επηρεάστηκε. Με την απόφαση του CAS, η υπόθεση κλείνει οριστικά σε δικαστικό επίπεδο, αφήνοντας, ωστόσο, ισχυρό αποτύπωμα στον κυπριακό αθλητισμό και στη συζήτηση περί διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διεθνή κρίση αγώνων.

Τι αναφέρει ο νομικής Αχιλλέας Αιμιλιανίδης:

«Το Διεθνές Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) που εδρεύει στη Λωζάνη εξέδωσε πριν λίγες μέρες απόφαση, με την οποία επικύρωσε την πειθαρχική καταδίκη που επιβλήθηκε σε Κύπρια κριτή της ρυθμικής γυμναστικής και τον αποκλεισμό της από το άθλημα, για τέσσερα χρόνια, λόγω χειραγώγησης βαθμολογιών. Η χειραγώγηση βαθμολογιών είχε γίνει, σύμφωνα με την απόφαση, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμετοχής Κύπριας γυμνάστριας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, σε βάρος της Πολωνής γυμνάστριας.

Οι προσφυγές που είχαν καταχωρήσει η Κύπρια κριτής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής απορρίφθηκαν. Η απόφαση, την οποία παραθέτω στο πρώτο σχόλιο, συνιστά δυστυχώς μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για τον κυπριακό αθλητισμό και αμαυρώνει την επιτυχημένη, κατά τα άλλα, κυπριακή παρουσία στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες.»