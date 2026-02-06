Προσλήψεις στην Αστυνομία Κύπρου: Άνοιξαν οι αιτήσεις για κενές θέσεις - Ποια η διαδικασία

Στην προκήρυξη κενών θέσεων αστυνομικών προχωρεί η Αστυνομία Κύπρου, καλώντας ενδιαφερόμενους πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 09:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 14:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.gov.cy, στη διαδρομή:

Εργασία και Ασφάλιση → Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα → Αίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ στο CY Login, με την ταυτοποίηση να γίνεται

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο(link):

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Το τέλος υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και καταβάλλεται μέσω του συστήματος πληρωμών JCC.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα της θέσης και την εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (06/02/2026), στην ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com, καθώς και στον Κλάδο Προσλήψεων της Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μεταγενέστερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το εξεταστικό κέντρο. Όσοι δεν λάβουν σχετική ενημέρωση μέχρι τις 20 Απριλίου 2026, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κλάδο Προσλήψεων στα τηλέφωνα 22808236 και 22808247.

Διαβάστε αυτούσια την προκήρυξη εδώ.