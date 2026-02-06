Τροχαίο στην Πάφο: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο βρέφος πέντε μηνών

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε πεντάμηνο βρέφος σε σοβαρή κατάσταση μετά από εμπλοκή του οχήματος των γονιών του, στο οποίο επέβαινε, σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα γύρω στις 08:30 το πρωί της Παρασκευής, ενώ μία 63χρονη οδηγούσε το όχημά της στην οδό Τάσου Παπαναστασίου στη Γεροσκήπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 48χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτες στο πίσω κάθισμα του οχήματός του, την 33χρονη σύζυγό του και τις δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Από τη σύγκρουση, όλοι οι εμπλεκόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πάφου, ενώ το πεντάμηνο βρέφος μεταφέρθηκε στο Μακάρειο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Η Τροχαία Πάφου διεξάγει έρευνα.