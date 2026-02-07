Ποιητική Δράση της Βιβλιοθήκης του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου

Ποιητική δράση με τίτλο: «Λέξεις Ελευθερίας: Ο Σολωμός στη Βιβλιοθήκη μας», διοργάνωσε αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έκδοση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης διοργάνωσε ποιητική δράση με θέμα τον Διονύσιο Σολωμό και τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν.

Οι μαθητές που παρακολούθησαν τη δράση είχαν την ευκαιρία να ακούσουν συμμαθητές και συμμαθήτριές τους να απαγγέλλουν στροφές από τον ύμνο και αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του Εθνικού μας ποιητή.

Η πινακίδα που ετοιμάστηκε στη Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με λέξεις όπως ελευθερίας,ισότητα, δικαιοσύνη, αντίσταση, ευθύνη, συνείδηση, συλλογικότητα,και ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν και να ξεφυλλίσουν βιβλία του Διονύσιου Σολωμού, εμβαθύνοντας στο έργο και τη σκέψη του. Μέσα από τη δράση αναδείχτηκαν η σημασία της καθιέρωσης από το 1966 του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, ως Εθνικού Ύμνου της Κύπρου καθώς και οι κοινές αξίες που διέπουν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποσκοπούσε στην εξοικείωση των μαθητών με τις διαχρονικές αξίες και τα μηνύματα του ποιήματος, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια και ενίσχυση της εθνικής τους συνείδησης. Υπεύθυνες δράσης ήταν η Θέκλα Ιωάννου, Μαρία Παναγιώτου, και Μαριάννα Φλώρου.