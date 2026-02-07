Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι πίνεις ρε Φειδία και δεν μας δίνεις;

Ανακοίνωσε δημοψήφισμα μέσω της εφαρμογής του κόμματός του για το αν θα συνεχίσει να διατηρεί την έπαυλη-γραφείο στη Λεμεσό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Ονειρεύεται λοιπόν ότι θα μπει το κόμμα του στη Βουλή με 10-15 βουλευτές και τότε θα αφήσει την Ευρωβουλή για μια θέση στη Βουλή, o άνθρωπος που όταν τον ρωτάς ποια είναι η θέση σου για το Κυπριακό, την οικονομία κ.λπ., η μόνιμη απάντησή του είναι «πρέπει να κάνουμε τη βούληση του λαού».

Και μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, ξέρετε ποια είναι; Τι πίνεις ρε Φειδία και δεν μας δίνεις;

