Κομπίνες εκατομμυρίων ευρώ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα από την Αγγλία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το Τμήμα Τελωνείων ενημέρωσε το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας-EPPO

Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) έχει επισήμως ενημερωθεί από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών για την ύπαρξη κομπίνας τεραστίων διαστάσεων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων πολυτελείας SUV, καθώς και supercars, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη δράση του παράνομου κυκλώματος, ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, υφίστανται απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς και ΦΠΑ. Όπως επιβεβαιώνεται από στοιχεία που εντόπισε το Τμήμα Τελωνείων, μεταχειρισμένα οχήματα πολυτελείας προερχόμενα από το Ηνωμένο Βασί...

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

