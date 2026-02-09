Κραυγή απόγνωσης: Η έλλειψη νερού μάς εξαφανίζει...
Ένας νέος γεωργός, ο Γιώργος Κοζάκος από το Αυγόρου, βρίσκεται στα πρόθυρα εγκατάλειψης του επαγγέλματός του, μπροστά στη σοβαρή απειλή της λειψυδρίας, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ήδη έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ωστόσο, έχει ήδη ένα σχέδιο εναλλακτικής διεξόδου. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Π», σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν λύσεις στο υδατικό ζήτημα, προτίθεται να στραφεί στο επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου, καθώς πρόσφατα απέκτησε τη σχετική άδεια οδήγησης, ως εναλλακτική επιλογή για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του
