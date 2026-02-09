Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κραυγή απόγνωσης: Η έλλειψη νερού μάς εξαφανίζει...

ΑΝΤΡΗ ΔΑΝΙΗΛ

Ένας νέος γεωργός, ο Γιώργος Κοζάκος από το Αυγόρου, βρίσκεται στα πρόθυρα εγκατάλειψης του επαγγέλματός του, μπροστά στη σοβαρή απειλή της λειψυδρίας, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ήδη έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ωστόσο, έχει ήδη ένα σχέδιο εναλλακτικής διεξόδου. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Π», σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν λύσεις στο υδατικό ζήτημα, προτίθεται να στραφεί στο επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου, καθώς πρόσφατα απέκτησε τη σχετική άδεια οδήγησης, ως εναλλακτική επιλογή για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του

Ο Γιώργος Κοζάκος από το Αυγόρου είναι ένας εκ των νέων γεωργών οι οποίοι αποτάθηκαν για κρατικές χορηγήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα. Γόνος παππούδων και γονέων γεωργών, ο κ. Κοζάκος περιγράφει στον «Π» πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας στον πρωτογενή τομέα και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία που θα έκαναν πιο εύκολη την καλλιέργεια πατατών και οποροκηπευτικών. Είναι οικογενειάρχης, 33 ετών, πατέρας ...

