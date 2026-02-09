Κραυγή απόγνωσης: Η έλλειψη νερού μάς εξαφανίζει...

Ο Γιώργος Κοζάκος από το Αυγόρου είναι ένας εκ των νέων γεωργών οι οποίοι αποτάθηκαν για κρατικές χορηγήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα. Γόνος παππούδων και γονέων γεωργών, ο κ. Κοζάκος περιγράφει στον «Π» πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας στον πρωτογενή τομέα και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία που θα έκαναν πιο εύκολη την καλλιέργεια πατατών και οποροκηπευτικών. Είναι οικογενειάρχης, 33 ετών, πατέρας ...

