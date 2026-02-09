Το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα που εξήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης - Σε έκταση κρατικής γης, εκτός αστικού ιστού, με 1.250 θέσεις

Στην αναγκαία αναβάθμιση του σωφρονιστικού ιδρύματος της Κύπρου με τη δημιουργία νέων φυλακών 1.250 θέσεων εκτός αστικού ιστού σε βάθος πενταετίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

«Η κατασκευή και η λειτουργία του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος θα πάρει τέσσερα με πέντε χρόνια. Πρέπει να ξεκινήσουμε για να μην πάθουμε όπως πάθαμε με την Ακτοφυλακή που έμεινε στα χαρτιά», είπε ο κ. Φυτιρής.

Όπως παρουσιάστηκε, το νέο ενιαίο σωφρονιστικό ίδρυμα θα ανεγερθεί σε έκταση κρατικής γης 500.000 τετραγωνικών μέτρων. Η τοποθεσία του θα είναι στην κεντρική Κύπρο και μακριά από τον αστικό ιστό, προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλες τις επαρχίες. Θα υπάρχει περίφραξη υψηλής ασφάλειας, ενώ γύρω από τις εγκαταστάσεις θα δημιουργηθεί μια «νεκρή ζώνη» 40 με 60 μέτρα, χωρίς κτήρια. Θα υπάρχουν επίσης τρεις διακριτοί τύπου φυλακής. Θα είναι η κλειστή φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος κινήσεων και συνεχής επιτήρηση. Στις κλειστές φυλακές θα βρίσκονται κρατούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν για βαριά ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα πάντα με την παρουσίαση του Υπουργού, ο δεύτερος τύπος θα είναι η ημι-ανοιχτή φυλακή στην οποία θα βρίσκονται κρατούμενοι χαμηλότερου κινδύνου και θα υπάρχει ελεγχόμενη ελευθερία κινήσεων, εργασία και εκπαίδευση. Ο τρίτος τύπος φυλακής θα είναι η ανοιχτή φυλακή, όπου θα υπάρχουν ελάχιστοι φυσικοί περιορισμοί, παραγωγική δραστηριότητα και προετοιμασία επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.

Κληθείς να αποκαλύψει ποια θα είναι η τοποθεσία του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, ο Κώστας Φυτιρής είπε ότι «θα ανακοινώσουμε τον χώρο μόλις έρθω σε μια διαβούλευση μέσα στον μήνα με τις κοντινές κοινότητες. Θα είναι εκτός αστικού ιστού. Θεσμικά θα πρέπει να έρθω σε μια επαφή με τις κοινότητες. Πιστεύω δεν θα αντιδράσουν γιατί θα έχουν πολλά οφέλη. Δεν θα είναι σαν το Πουρνάρα, θα είναι ένας κλειστός χώρος ο οποίος θα προσφέρει και πάρα πολλά οφέλη, και απορρόφηση προϊόντων αλλά και κίνηση κοντά στις κοινότητες».

Ο Υπουργός επισήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των φυλακών, όπως είναι η περιορισμένη χωρητικότητα, το υψηλό λειτουργικό κόστος, οι περιορισμένοι δυνατότητες σωφρονισμού και επανένταξης και το μη ολοκληρωμένο δίκτυο επιπέδων ασφαλείας.

Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ανέγερση και λειτουργία του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος σε βάθος πέντε ετών, ο Κώστας Φυτιρής ανακοίνωσε μια σειρά από ενέργειες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του σωφρονιστικού συστήματος. Όπως είπε, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για πρόσληψη 90 δεσμοφυλάκων, όπως και για την πρόσληψη Διευθυντή Φυλακών, φέρνοντας ουσιαστικά αλλαγή στο οργανόγραμμα. Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή επιχειρησιακών πρωτοκόλλων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων ασφάλειας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε, η αποσυμφόρηση των φυλακών αποτελεί συνεχή δράση και υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού βραχιολιού, απολύσεων με χάρη, εθελούσιων απελάσεων, καθώς και της καθιέρωσης νέας συνοπτικής διαδικασίας απελάσεων για παρανομούντες αλλοδαπούς.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις υποδομών, την αναβάθμιση της Σχολής Δεσμοφυλάκων και την έναρξη διαδικασιών για τη δημιουργία νέων σύγχρονων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων, με στόχο ένα πιο ανθρώπινο, ασφαλές και αποτελεσματικό σωφρονιστικό σύστημα.

ΚΥΠΕ