Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ρήγμα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την Ντόρια Βαρωσιώτου ήταν ενδεικτικό, της ασυμφωνίας προσέγγισης στη φιλοσοφία και όχι μόνο της υπόθεσης, στην οποία η κυρία Βαρωσιώτου ζητούσε ακύρωση της παύσης από τα καθήκοντά της, τον περασμένο Ιούνιο.

Η μη ομόφωνη προσέγγιση σόκαρε, επειδή πλειοψήφησαν οι νέοι δικαστές έναντι των παλιών και προκλήθηκε όπως πληροφορούμαστε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ούτε η ισχύς πρώην δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με δεσμούς συγγένειας στην κυρία Βαρωσιώτου, στάθηκε αρκετή, για να επικρατήσει η θέση των παλαιοτέρων, με το αποτέλεσμα να είναι 5 ψήφοι εναντίον και 3 υπέρ της αίτησης, μεταξύ των οποίων και ο νυν πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η υπόθεση, θα κριθεί στο ΕΔΔΑ αλλά δεν αποκλείεται μέχρι τότε, να δούμε την κυρία Βαρωσιώτου να κατέρχεται ως υποψήφια στις βουλευτικές. 

ΑνΔ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα