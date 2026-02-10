Ρήγμα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο;

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την Ντόρια Βαρωσιώτου ήταν ενδεικτικό, της ασυμφωνίας προσέγγισης στη φιλοσοφία και όχι μόνο της υπόθεσης, στην οποία η κυρία Βαρωσιώτου ζητούσε ακύρωση της παύσης από τα καθήκοντά της, τον περασμένο Ιούνιο.

Η μη ομόφωνη προσέγγιση σόκαρε, επειδή πλειοψήφησαν οι νέοι δικαστές έναντι των παλιών και προκλήθηκε όπως πληροφορούμαστε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ούτε η ισχύς πρώην δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με δεσμούς συγγένειας στην κυρία Βαρωσιώτου, στάθηκε αρκετή, για να επικρατήσει η θέση των παλαιοτέρων, με το αποτέλεσμα να είναι 5 ψήφοι εναντίον και 3 υπέρ της αίτησης, μεταξύ των οποίων και ο νυν πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η υπόθεση, θα κριθεί στο ΕΔΔΑ αλλά δεν αποκλείεται μέχρι τότε, να δούμε την κυρία Βαρωσιώτου να κατέρχεται ως υποψήφια στις βουλευτικές.

ΑνΔ