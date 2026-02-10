Χειροπέδες σε 28χρονο για εμπρησμό σε μάντρα στη Λεμεσό - Κάηκαν 7 πολυτελή οχήματα

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπόπτου προχώρησε χθες, Δευτέρα το ΤΑΕ Λεμεσού, σε σχέση με εμπρησμό που σημειώθηκε, στις 25 Ιανουαρίου, σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε επτά πολυτελή οχήματα.

Από τις εξετάσεις που είχαν γίνει στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης, αφού διέρρηξε το υποστατικό, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του εκθεσιακού χώρου και έθεσε φωτιά.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 28χρονου κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη, το απόγευμα της Δευτέρας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.