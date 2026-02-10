Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 28χρονο για εμπρησμό σε μάντρα στη Λεμεσό - Κάηκαν 7 πολυτελή οχήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τις εξετάσεις που είχαν γίνει στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης, αφού διέρρηξε το υποστατικό, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του εκθεσιακού χώρου και έθεσε φωτιά.

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπόπτου προχώρησε χθες, Δευτέρα το ΤΑΕ Λεμεσού, σε σχέση με εμπρησμό που σημειώθηκε, στις 25 Ιανουαρίου, σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε επτά πολυτελή οχήματα.

Από τις εξετάσεις που είχαν γίνει στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης, αφού διέρρηξε το υποστατικό, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του εκθεσιακού χώρου και έθεσε φωτιά.

Στο  πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 28χρονου κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη, το απόγευμα της Δευτέρας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα