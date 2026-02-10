Χρειάζεται αλλαγή στα κέντρα εξωτερικού

Θα ήταν καλά το Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμόδια Υπηρεσία Εκλογών να ασχοληθούν κάποια στιγμή λίγο περισσότερο με τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού. Κατανοητό ότι χρειάζεται ικανοποιητικός αριθμός ψηφοφόρων σε κάθε εκλογική περιφέρεια, αλλά η ιδιαιτερότητα της Κύπρου με μικρές επαρχίες δημιουργεί ζητήματα, και ειδικά η Κερύνεια. Για παράδειγμα, σίγουρα θα μπορούσαν να ανοίξουν κάλπες σε Γερμανία ή Γαλλία, ειδικά για Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο, βοηθώντας και αρκετό κόσμο να ψηφίσει χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί σε άλλες πόλεις. Ειδικά σήμερα με τη διαθέσιμη τεχνολογία, είναι κρίμα να οδηγείται κόσμος στην αποχή γιατί δεν μπορεί να ταξιδέψει 5-10 ώρες.

