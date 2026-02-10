''Mηχανή μετασχηματισμού'' ο χρηματοοικονομικός τομέας λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Στην ανάγκη οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής, αυτόνομης και καινοτόμου ευρωπαϊκής οικονομίας, επικεντρώθηκε η εκδήλωση του Bloomberg EU Policy Series στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Γιώργο Θεοχαρίδη.

Ο κ. Θεοχαρίδης ανέφερε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία «σε μια καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι το μότο «Μία αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο» συνιστά στρατηγική επιταγή σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών μετατοπίσεων και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη «πρέπει να είναι αρκετά ανταγωνιστική για να ηγείται, αρκετά αυτόνομη για να προστατεύει τα συμφέροντά της και αρκετά καινοτόμος για να διαμορφώνει το μέλλον», υπογραμμίζοντας ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας αποτελεί τη «μηχανή» αυτού του μετασχηματισμού.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και το πακέτο ενοποίησης και εποπτείας αγορών που έχει προτείνει η Κομισιόν.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ επισήμανε μια διαρθρωτική αδυναμία που παραμένει άλυτη από την πρώτη συζήτηση για την Ένωση Κεφαλαιαγορών το 2014-2015, τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Όπως ανέφερε, νομικά, εποπτικά, λειτουργικά και μερικές φορές πολιτισμικά εμπόδια εξακολουθούν να καθιστούν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ πιο δύσκολες.

O κ. Θεοχαρίδης τόνισε πως ο κατακερματισμός αυξάνει το κόστος κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περιορίζει την αναπτυξιακή πορεία καινοτόμων εταιρειών και ωθεί τις επιχειρήσεις να αναζητούν χρηματοδότηση εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, σημείωσε πως δημιουργεί εμπόδια για τους αποταμιευτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές και άνιση προστασία, ανάλογα με το κράτος μέλος κατοικίας τους.

Οι προτάσεις της Κομισιόν, όπως σημείωσε, στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διάσταση της στρατηγικής αυτονομίας, επισημαίνοντας ότι μια βαθύτερη και πιο ρευστή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικές πηγές κεφαλαίου και από τον τραπεζικό δανεισμό, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική κυριαρχία της ζώνης του ευρώ χωρίς να απομονώνει την Ευρώπη από τον κόσμο.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι ο μεγαλύτερος ανεκμετάλλευτος πόρος της Ένωσης είναι οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις των πολιτών της, που ανέρχονται σε 14 τρισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος αυτών παραμένει σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης, κάτι που σε συνθήκες πληθωρισμού και δημογραφικών πιέσεων δεν αποτελεί βιώσιμο μοντέλο δημιουργίας πλούτου ή διασφάλισης συντάξεων.

Τόνισε πως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα, στην αφερεγγυότητα και στην πρόσβαση στις αγορές, μπορεί να κατευθύνει με ασφάλεια και διαφάνεια μέρος αυτών των αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, συμβάλλοντας στην κάλυψη του επενδυτικού κενού για την πράσινη, ψηφιακή και αμυντική μετάβαση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυτονομία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε προστατευτισμό, σημειώνοντας ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει αξιόπιστα πλαίσια ισοδυναμίας με άλλες δικαιοδοσίες και προβλέψιμη νομοθεσία.

Η Κύπρος, όπως ανέφερε, λόγω γεωγραφικής θέσης και εμπειρίας, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, υποστηρίζοντας ένα ρυθμιστικό περιβάλλον αυστηρό όπου απαιτείται, αλλά ανοιχτό όπου είναι δυνατόν.

Αναφερόμενος στην υλοποίηση της ενοποίησης των αγορών, σημείωσε ότι αυτή δεν εξαντλείται στη νομοθεσία, αλλά απαιτεί και εποπτική σύγκλιση, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη.

Ως τομείς προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ο κ. Θεοχαρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων, την ψηφιακή χρηματοδότηση και την καινοτομία.

Πλαίσια όπως τον Κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA),σημείωσε, δεν αφορούν μόνο τη ρύθμιση νέων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αλλά τη δημιουργία σαφήνειας και την καθιέρωση της ΕΕ ως αξιόπιστου κέντρου καινοτομίας.

Αναφέρθηκε επίσης στον Κανονισμό (DORA), επισημαίνοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος έναντι συστημικών κυβερνοαπειλών.

Ειδική μνεία έκανε στο πακέτο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με τη δημιουργία της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA).

Πρόσθεσε ότι στοχεύει στη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων τομέων που συνδέονται με συναλλαγές κρυπτοστοιχείων.

Αναφερόμενος στη βιώσιμη χρηματοδότηση, έκανε λόγο για την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) και της Οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD), με στόχο την αποτροπή του «πράσινου ξεπλύματος» χωρίς υπέρμετρη πολυπλοκότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στη στρατηγική για τις λιανικές επενδύσεις, σημειώνοντας ότι οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να συμμετέχουν με εμπιστοσύνη, μέσω κατανοητών προϊόντων, ουσιαστικών γνωστοποιήσεων και αξιόπιστης επιβολής.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ αναφέρθηκε επίσης στη ρυθμιστική απλούστευση, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεπάγεται με απορρύθμιση, αλλά «εξυπνότερη ρύθμιση» και αναλογική εποπτεία, με μείωση διοικητικών βαρών, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τόνισε τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας και της προστασίας των επενδυτών, κάνοντας αναφορά στην αυξανόμενη επιρροή των «οικονομικών influencers» και στις απάτες μέσω διαδικτύου.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοχαρίδης ανέφερε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα, τις ρυθμιστικές αρχές, τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους επενδυτές και τους πολίτες, για την οικοδόμηση μίας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής, πιο αυτόνομης, πιο καινοτόμο και ανοιχτή στον κόσμο.

ΚΥΠΕ - Κωστής Πιτσιλλούδης