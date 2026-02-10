Λογομαχία κατέληξε σε απόπειρα φόνου στη Λευκωσία - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο, τον μαχαίρωσαν με λεπίδα

Γύρω στις 4.20 χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι γύρω στις 12.15 το μεσημέρι μετέβη στο Τμήμα Άμεσων και Επειγόντων Περιστατικών 21χρονος άντρας με τραύμα στο λαιμό. Αυτός χειρουργήθηκε και κρατείται για νοσηλεία. Η κατάσταση του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τόσο ο 21χρονος, όσο και δεύτερο πρόσωπο το οποίο τον συνόδευε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να δέχθηκαν επίθεση από ένα πρόσωπο το οποίο συνοδευόταν από άλλα τέσσερα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ένα από τα πέντε πρόσωπα φέρεται να επιτέθηκε και να κτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον 21χρονο στο λαιμό, ενώ φαίνεται να γρονθοκόπησε το δεύτερο πρόσωπο στη μύτη.

Αμέσως μετά, το εν λόγω πρόσωπο τράπηκε σε φυγή πεζό ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο σημείο για παροχή βοήθειας στον 21χρονο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.