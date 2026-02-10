Ρόλο-κλειδί για την ΕΕ έχουν δήμοι και περιφέρειες, τονίστηκε από τη Λευκωσία

Τον καθοριστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, η κοινωνική συνοχή και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ανέδειξαν την Τρίτη Ευρωπαίοι και Κύπριοι αξιωματούχοι, σε δηλώσεις στο περιθώριο της 238ης συνεδρίας του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζει σε βάθος τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα αναδείξει τη σημασία της τοπικής διακυβέρνησης στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

«Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και ανθρωποκεντρική Ένωση», είπε, προσθέτοντας ότι μια ισχυρή Ευρώπη ξεκινά από μέσα και έχει ως κοινό παρονομαστή την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, ώστε «κανείς να μη μένει πίσω».

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των πόλεων και των παράκτιων περιοχών, μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, της έρευνας και της «γαλάζιας ανάπτυξης».

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να προβάλλει τον ρόλο των τοπικών αρχών στη μετατροπή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, ενισχύοντας τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κάτα Τύττο: «Γέφυρα» μεταξύ ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τοπικής εφαρμογής

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τύττο χαρακτήρισε το θεσμό «γέφυρα» μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της εφαρμογής της σε τοπικό επίπεδο.

«Είμαστε η φωνή των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή εκπροσωπεί ποικίλες τοπικές πραγματικότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, από νησιά και αγροτικές κοινότητες μέχρι μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές.

Η κ. Τύττο τόνισε ότι οι τοπικοί ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές μεταβάσεις, όπως την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση, τις δημογραφικές αλλαγές και τον βιομηχανικό μετασχηματισμό, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Σε περιόδους αυξανόμενης αβεβαιότητας, υπάρχει ανάγκη για σταθερότητα, κάτι που συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τους τοπικούς ηγέτες», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βύρας: Έμφαση στη μεταρρύθμιση και αυτονομία των δήμων

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της συνεδρίας της Επιτροπής των Περιφερειών στη χώρα, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αυτή επιτρέπει στις κυπριακές τοπικές αρχές να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να ενισχύουν την ετοιμότητά τους, ιδιαίτερα απέναντι σε φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί και πλημμύρες.

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Βύρας είπε ότι, παρότι αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προόδου, «δεν έφτασε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε». Τόνισε ότι βασική αρχή παραμένει η οικονομική και διοικητική αυτονομία των δήμων, επισημαίνοντας πως «μια πραγματική ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόνομους πόρους και την απαραίτητη διοικητική αυτονομία».

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να βοηθήσει παρουσιάζοντας ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές προς το κεντρικό κράτος και τη Βουλή.

Αναφερόμενος στο θέμα της οικονομικής αυτονομίας των δήμων, ο Υπουργός Εσωτερικών συμφώνησε ότι απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εντοπίσει αδυναμίες στη νομοθεσία που διέπει τις κρατικές χορηγίες προς τους δήμους.

Όπως είπε, παρότι η συνολική χορηγία έχει αυξηθεί κατά 45 εκατ. ευρώ, το γεγονός ότι προβλέπεται σταθερό ποσό στη νομοθεσία σημαίνει ότι «σε βάθος χρόνου δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα». Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με την Ένωση Δήμων για τον καθορισμό νέας φόρμουλας, βάσει πληθωρισμού ή άλλων δεδομένων, επιβεβαιώνοντας ότι απαιτείται νομοθετική αλλαγή.

Ο κ. Ιωάννου εξέφρασε, τη βεβαιότητα ότι η αναγκαία μεταρρύθμιση μπορεί να προωθηθεί και να εγκριθεί είτε από την παρούσα είτε από την επόμενη Βουλή, χαρακτηρίζοντάς την «εύλογο και δίκαιο αίτημα» των δήμων.

Καθοριστικός ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών, λέει η Λουκαΐδου

Η επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Ελένη Λουκαΐδου, ανέδειξε τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή γνωμοδοτεί σε πέραν του 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς η πλειονότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ αφορούν άμεσα ή υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

«Είμαστε η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών στη λήψη και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», τόνισε η κ. Λουκαΐδου, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι καθοριστικός για να διασφαλιστεί πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

