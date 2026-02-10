Δικαίωση οικογένειας αγνοούμενου αστυφύλακα Π. Παύλου ζήτα η Επιτροπή Προσφύγων

Τη δικαίωση και αποκατάσταση της οικογένειας του αγνοουμένου Παναγιώτη Παύλου ζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, σε συνέχεια συζήτησης για την περίπτωση του αγνοούμενου αστυφύλακα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Παναγιώτη Παύλου, ο οποίος, όπως είπε, σκοτώθηκε το 1974 κατά τη διάρκεια του πολέμου, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του, το μεγαλύτερο ηλικίας οκτώ ετών, στον Πολύστυπο της επαρχίας Λευκωσίας.

Προσέθεσε ότι η σύζυγός του, Μαρούλλα Παύλου, η οποία απεβίωσε πριν από 6 μήνες, δεν έλαβε ποτέ επίδομα ως σύζυγος αγνοούμενου γιατί στον φάκελο, τον οποίον πρόσφατα πήρε η οικογένεια, εντόπισαν ότι υπήρχε μια ακύρωση με μια μονογραφή της έγκρισης, «τη στιγμή που η ίδια δούλευε στα χωράφια για να μεγαλώσει τέσσερα παιδιά και να πληρώνει το δάνειο του αυτοκινήτου, το οποίο επιτάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές στην Εθνική Φουρά στον πόλεμο».

«Ψάχνοντας το θέμα είδαμε ότι αυτή η οικογένεια είναι μια οικογένεια που δεν δικαιώθηκε ποτέ, ούτε ο ήρωας Παναγιώτης Παύλου και πολύ περισσότερο η Μαρούλλα Παύλου, σύζυγος του αγνοούμενου, όπως βεβαίως και τα παιδιά, τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τότε», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι πριν από τη συνεδρία της επιτροπής το θέμα γνωστοποιήθηκε στον Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, ο οποίος, όπως ανέφερε, έκανε κάποιες ενέργειες, όπως και το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, καθώς ο Παναγιώτης Παύλου ήταν ειδικός αστυφύλακας, έχοντας λάβει επ’ ανδραγαθία προαγωγή στον βαθμό του λοχία.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα στην Επιτροπή ότι η γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία είναι έτοιμη και αυτό που αναμένεται είναι ο υπολογισμός του μισθού τον οποίο λάμβανε τότε. Το περίεργο είναι ότι κανένας δεν ήταν σε θέση, ούτε οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ούτε η αστυνομία, να μας πουν ποιος ήταν ο μισθός που λάμβανε ο ειδικός αστυφύλακας Παναγιώτης Παύλου», σημείωσε.

«Υπήρξε μια πολύ έντονη συζήτηση και συμφωνήθηκε ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να γίνεται παζάρεμα για τα δικαιώματα και τον μισθό ενός ήρωα», συνέχισε ο κ. Κέττηρος, προσθέτοντας ότι θα πρέπει, εφόσον έχει ετοιμαστεί η γνωμάτευση, πολύ γρήγορα το αμέσως επόμενο διάστημα να γίνει υπολογισμός του μισθού του, αν δεν υπάρχει κάπου καταγραμμένος, και να προχωρήσουν «στη δικαίωση αυτής της πολύ αδικημένης οικογένειας».

Συμπλήρωσε ότι παράλληλα συμφωνήθηκε και έγινε υπόδειξη από όλα τα μέλη της επιτροπής να εξεταστούν ξανά όλοι οι φάκελοι του 1974, γιατί ίσως να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.

Σε ερώτηση για τον λόγο για τον οποίο δεν καταβλήθηκαν επιδόματα, ο κ. Κέττηρος είπε ότι στον φάκελο υπάρχει έγκριση τον Δεκέμβριο του 1974 για να λαμβάνει η σύζυγος το επίδομα, προσθέτοντας ότι τον Ιανουάριο του 1975 υπάρχει μια γραμμή πάνω στην επιταγή για ακύρωση ώστε να μην καταβάλλεται το επίδομα, και μια μονογραφή, για την οποία κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκει.

«Και αυτή η οικογένεια από τότε δεν λάμβανε ένα επίδομα, λάμβανε ένα μισθό, που ήταν ο μισθός του αγνοουμένου, γιατί ήταν αγνοούμενος, δεν ήταν νεκρός, αλλά την ίδια ώρα δεν καταβάλλονταν κοινωνικές ασφαλίσεις, που έπρεπε να καταβάλλονταν, και δεν ήξεραν ποιος ήταν ο μισθός, ακόμα δεν ξέρουν ποιος είναι ο μισθός. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να τελειώσει αυτό το ζήτημα με την νομική γνωμάτευση που μας είπαν ότι έχει ετοιμαστεί σήμερα. Βεβαίως θα το παρακολουθούμε για να αποκατασταθεί αυτή η οικογένεια. Δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα εκατομμύρια που είναι να πάρει αυτή η οικογένεια. Είναι περισσότερο η ηθική ικανοποίηση στη μνήμη ενός ήρωα και μιας ηρωίδας που έφυγε πριν 6 μήνες», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν γνωρίζει να υπάρχουν και άλλες τέτοιες υποθέσεις, ο κ. Κέττηρος είπε ότι η Επιτροπή Προσφύγων δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους, ούτε και οι σύνδεσμοι των συγγενών.

«Σε εμάς αυτές οι περιπτώσεις έρχονται μεμονωμένα και προσπαθούμε να τις αναδεικνύουμε. Θα ήταν καλά, όμως, και πρέπει να πω ότι συμφώνησαν οι αρμόδιες αρχές, και του Επιτρόπου, αλλά και της Διερευνητικής Επιτροπής, να γίνει ένας επανέλεγχος, ώστε αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να προχωρήσουμε χωρίς να χρειάζεται να φέρνουμε τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση, γιατί προκαλείται τόση ένταση σε αυτές τις οικογένειες, που οπωσδήποτε αναστατώνονται, γιατί αισθάνονται ξανά και ξανά την αδικία», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι η υπόθεση ανήκει στα ευαίσθητα θέματα, τα οποία τέθηκαν από τον Νίκο Κέττηρο κατά την προεδρία του ενώπιον της Επιτροπής κατ’ επανάληψη μέχρι να βρουν την λύση τους.

Προσέθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση αντιμετώπισε αυτά τα θέματα με άμεση ευαισθησία και προπάντων ο ίδιος ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος, όπως είπε, επιλήφθηκε των θεμάτων των δύο αγνοούμενων αστυφυλάκων, του Θεόδουλου Σολωμού και του Παναγιώτη Παύλου, προσθέτοντας ότι η υπόθεση Σολωμού έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί ακόμα αυτή του Παύλου, «αλλά θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί προς την ορθή κατεύθυνση».

«Για αυτές τις υποθέσεις δύο ανθρώπων, οι οποίοι έπεσαν στην ουσία υπέρ πίστεως και πατρίδος, οικογενειάρχες με πολλά παιδιά κατά συγκυρία και οι δύο, που έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο, αυτό το κράτος φάνηκε ανάλγητο και ως εκ τούτου οφείλουμε μια δημόσια απολογία γιατί το κράτος αυτό συμπεριφέρθηκε με αναλγησία για πολλά χρόνια και περιμέναμε να έρθει μια σημερινή κυβέρνηση για να λύσει το θέμα», ανέφερε.

