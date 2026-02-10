Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε λάβει εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών για το σχέδιο επίθεσης της Χαμάς από το 2018

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών του στρατού με λεπτομερείς πληροφορίες για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς ήδη από τον Απρίλιο του 2018 και μάλιστα όπως σημειώνουν ισραηλινά ΜΜΕ υπογραμμιζόταν η σημασία της.

Σύμφωνα με έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και μαρτυρίες ανώτερων αξιωματούχων τις οποίες επικαλείται ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet, o Νετανιάχου είχε λάβει έκθεση, η οποία παρουσίαζε λεπτομερώς το σχέδιο μάχης της Χαμάς, παρόμοιο με αυτό το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Οκτωβρίου 2023, τον Απρίλιο του 2018 από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ IDF.

Η έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και 2022, η Χαμάς ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για μια συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση εναντίον των ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο επίθεσης προέβλεπε τη διάσπαση των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Όταν αποκτήθηκε το τελευταίο σχέδιο, τον Απρίλιο του 2022, του δόθηκε η κωδική ονομασία «Jericho Wall» (Τείχος της Ιεριχούς) από τη Διεύθυνση της Γάζας και τη Μονάδα 8200. Ο Νετανιάχου έλαβε επίσης μια περίληψη από την έκθεση του Νοεμβρίου 2022, στην οποία αναφέρεται το σχέδιο για το «Τείχος της Ιεριχούς».

Σύμφωνα με το Ynet, ο Νετανιάχου έλαβε πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της Χαμάς αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ για το «Τείχος της Ιεριχούς» πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Τι αναφέρει η έκθεση

Η έκθεση αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή ηγεσία έλαβε χώρα στις 16 Απρίλιου 2018, όταν η Διεύθυνση Έρευνας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διένειμε ένα ειδικό έγγραφο πληροφοριών σε ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικοί γραμματείς του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ.

Το έγγραφο συντάχθηκε από τον επικεφαλής του παλαιστινιακού τομέα, έναν υποσμηναγό, και εγκρίθηκε για διανομή από τον αναπληρωτή επικεφαλής της Διεύθυνσης Ερευνών για αξιολόγηση – μια συμμετοχή υψηλού επιπέδου που υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία και την εξαιρετική σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν το υλικό.

Κάτω από τον τίτλο «Θέμα προς εξέταση», μια μορφή που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών κάθε φορά που λαμβάνουν νέες και σημαντικές πληροφορίες, έθετε την ακόλουθη ερώτηση στην επικεφαλίδα της: «Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ενισχύει τις δυνάμεις της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στο έδαφός μας;».

Η έκθεση του 2018 φρόντισε να μεταδώσει τη σοβαρότητα της απειλής, τονίζοντας ότι «η έκταση του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι εξαιρετικές».

Το έγγραφο ξεκινά αναφέροντας ότι «το επιτελείο επιχειρήσεων του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για μια προληπτική επιθετική κίνηση με μια μεγάλη δύναμη (έξι εφεδρικά τάγματα, περίπου 3.000 μαχητές) για να επιτεθεί και να καταλάβει βάσεις στον τομέα της Διεύθυνσης της Γάζας, καθώς και να χτυπήσει πολιτικούς στόχους στα περίχωρα του Ισραήλ και στο εσωτερικό του. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της διείσδυσης στον εναέριο χώρο (διασπάζοντας τον φράχτη με τη βοήθεια δυνάμεων μηχανικού) και με τη χρήση χιλιάδων πυραύλων με στόχο στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους σε απόσταση έως 40 χλμ. από τη Λωρίδα της Γάζας».

Όπως αναφέρει το Ynet, η γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες του εγγράφου ήταν ιδιαίτερα αυστηρή και δεν έλειπαν οι σημαίνοντες όροι σε όλες τις 23 σελίδες του.

Δύο μήνες νωρίτερα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες απέκτησαν ένα έγγραφο που προκάλεσε ανησυχία σε όσους το διάβασαν στη Μονάδα 8200 και στη Διεύθυνση της Γάζας, το οποίο περιέγραφε αναλυτικά πώς θα πραγματοποιηθεί η επίθεση και προσομοίαζε στην επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

«1. Το γενικό πλαίσιο», ξεκινά το έγγραφο στα αραβικά, «είναι η έναρξη μιας συνολικής επιθετικής επιχείρησης εναντίον της σιωνιστικής οντότητας με στόχο την καταστροφή της Διεύθυνσης της Γάζας με τη βοήθεια δευτερευουσών επιθέσεων από διάφορα μέτωπα. Αυτό γίνεται με σκοπό την εκτέλεση επιχειρήσεων τζιχάντ υψηλής έντασης εντός των κατεχόμενων εδαφών μας και εντός της Δυτικής Όχθης, με στόχο την ήττα του εχθρού».

«2. Αποστολή: Οι δυνάμεις των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ θα επιτεθούν στο στρατόπεδο Ρεΐμ, στα φυλάκια του τάγματος και στα φυλάκια της μεραρχίας που ανήκουν στη Μεραρχία της Γάζας με στόχο την καταστροφή τους. Θα επιτεθούν επίσης στο Νετίβ Χαέρσα, το Γιαντ Μορντεχάι, το Κφαρ Σαάντ, το Ναχάλ Οζ, το Μεφασλίμ, το Κισουφίμ, το Νιρ Γιτζχανκ και το Κερέμ Σαλόμ με στόχο να πάρουν ομήρους εκεί και να κατευθύνουν την επιτυχία προς ζωτικές πόλεις και τοποθεσίες: Ασντόντ, Ασκελόν, Κιριάτ Γκατ, τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, Νετιφότ, Οφακίμ, τη βάση 8200 και τη βάση Ουρίμ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις σαμποτάζ υψηλής έντασης. Αυτό, ενώ θα τις καταλαμβάνουν προσωρινά μέχρι να δοθεί εντολή αποχώρησης».

«3. Μια κύρια προσπάθεια από πάνω από το έδαφος με τη βοήθεια σηράγγων που θα επιτρέψουν την ασφαλή πρόοδο προς τον περιμετρικό φράχτη».

«4. Η επίθεση θα πραγματοποιηθεί από έξι εφεδρικά τάγματα, το καθένα αποτελούμενο από τέσσερις μονάδες».

Ήταν ένα έγγραφο πολύ σημαντικό που σήμαινε τη διαφοροποίηση στους τρόπους επίθεσης της Χαμάς, καθώς μέχρι τότε, η Χαμάς αναφερόταν σε μικρές επιδρομές που θα πραγματοποιούσε η περιφερειακή ταξιαρχία εναντίον του ισραηλινού τομέα που βρισκόταν πιο κοντά της. Ενώ το νέο έγγραφο αναφερόταν σε μια τεράστια, συντονισμένη γενική επίθεση, συγχρονισμένη κατά μήκος ολόκληρης της Λωρίδας, παραβιάζοντας το φράχτη σε περίπου 70 σημεία και στην οποία θα συμμετείχαν όλοι οι σχηματισμοί της Χαμάς.

Παρόλο που ορισμένοι αναλυτές που συνέβαλαν στην έκθεση εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η Χαμάς θα μπορούσε πραγματικά να εκτελέσει το σχέδιο στο σύνολό του, προειδοποίησαν ότι «το σχέδιο απεικονίζει ένα νέο και ευρύτερο σενάριο απειλής από ό,τι στο παρελθόν».

Μια ειδική ομάδα της μονάδας πληροφοριών της Μεραρχίας της Γάζας επεξεργάστηκε τις λεπτομέρειες του σχεδίου τις επόμενες ημέρες και το μετέφρασε στα εβραϊκά. Το ίδιο το σχέδιο υπογράμμιζε ένα άλλο κρίσιμο σημείο: η πρόθεση ήταν να επιτεθεί από πάνω από το έδαφος, όχι μέσω σηράγγων.

Ο διοικητής της μεραρχίας σήμανε συναγερμό και έστειλε την εντολή στο Αρχηγείο Στρατιωτικών Πληροφοριών και στη Διεύθυνση Ερευνών στην Κιριά. Και εκεί εντυπωσιάστηκαν και σύντομα ανακοίνωσαν μια διαδικασία «θέματος προς εξέταση», η σύνταξη της οποίας ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου.

Η μορφή του εγγράφου «θέμα προς εξέταση» δεν έχει ως στόχο την εξεύρεση λύσης ή τη λήψη απόφασης. Έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις νέες και πληροφορίες σε σχέση με ό,τι είναι γνωστό μέχρι εκείνη τη στιγμή και να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους πρόκειται για σοβαρές πληροφορίες.

Ο Νετανιάχου που αρνείται ότι γνώριζε και τα κρίσιμα ερωτήματα

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά τη διάρκεια των ετών που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου, και όταν ρωτήθηκε από τον Ελεγκτή του Κράτους Ματανιάχου Ένγκλμαν σχετικά με αυτό κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση, το γραφείο του ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ για το έγγραφο “Το Τείχος της Ιεριχούς” μέχρι μετά την έναρξη του πολέμου», και ότι «ποτέ δεν του παρουσιάστηκε κανένα σχέδιο της Χαμάς για μαζική επιδρομή στο ισραηλινό έδαφος».

Ωστόσο, τα ίδια τα δημοσιευμένα υλικά του Νετανιάχου φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους ισχυρισμούς του. Στο 55σέλιδο έγγραφο που έστειλε στο γραφείο του Ελεγκτή του Κράτους την περασμένη εβδομάδα, αναγνώρισε ότι έλαβε την έκθεση πληροφοριών του Απριλίου 2018, αλλά ανέφερε επιλεκτικά μόνο την πιο συγκρατημένη εκτίμηση, η οποία ανέφερε ότι η Χαμάς είχε «βασική ικανότητα να πραγματοποιήσει αρκετές ταυτόχρονες επιδρομές», αλλά ότι λόγω διαφόρων παραγόντων, «δεν είναι πιθανό προς το παρόν».

Το έγγραφο παρέλειψε την τελευταία πρόταση της παραγράφου, η οποία προειδοποιούσε ότι το σχέδιο σηματοδοτεί τις μελλοντικές φιλοδοξίες της οργάνωσης και ότι αυτή σκοπεύει να ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της.

Ένα πρόσωπο εξοικειωμένο με θέματα κρατικού ελέγχου αναφέρει ότι το έγγραφο που διένειμε ο Νετανιάχου στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι το έγγραφο που διαβιβάστηκε στον κρατικό ελεγκτή, όπως ισχυρίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Τα ερωτήματα που ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι του έθεσε ο ελεγκτής διατυπώνονται διαφορετικά σε σύγκριση με τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε άλλους ανακριτές.

Το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έλαβε το έγγραφο εγείρει – σύμφωνα με δύο ανώτερους δικηγόρους που ασχολήθηκαν με θέματα ερευνητικών επιτροπών και ευθύνης ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων για αποτυχίες – μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού σε δύο βασικά επίπεδα πρώτον, τηνη επανειλημμένη δήλωση του Νετανιάχου ότι δεν έλαβε, δεν διάβασε και δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με το θέμα και το δεύτερο επίπεδο: Τι έκανε ο πρωθυπουργός από τη στιγμή που έλαβε γνώση του εγγράφου για να διασφαλίσει ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια, σύμφωνα με το Ynet.

Πηγές: Ynet, Times of Israel/ερτ