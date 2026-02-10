Άμεση δράση για τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω AI ζητά το HFC

Άμεση δράση για ασφαλές διαδίκτυο ενάντια σε εφαρμογές απογύμνωσης και τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω AI, ζητά το Hope For Children (HFC), με ανακοίνωσε που εξέδωσε με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

Στην ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρεται ότι το Hope For Children CRC Policy Center στέκεται μαζί με πάνω από 100 οργανισμούς, θεσμούς και άτομα παγκοσμίως, απαιτώντας άμεση δράση ενάντια στις εφαρμογές απογύμνωσης (nudifying tools) – τεχνολογίες που δημιουργούν μη συναινετικές γυμνές ή καταχρηστικές εικόνες, στοχεύοντας δυσανάλογα παιδιά και γυναίκες.Τέτοιες εφαρμογές και εργαλεία, αναφέρεται, τροφοδοτούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τον εκβιασμό και τη βλάβη, ενώ παραμένουν ευρέως προσβάσιμα χωρίς συνέπειες.

Υπογραμμίζεται ότι είναι σαφές μήνυμα ότι η λειτουργία απογύμνωσης δεν έχει κανένα θετικό σκοπό, ότι απαιτείται άμεση και παγκόσμια απαγόρευση τέτοιων εργαλείων και ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί ως σύμμαχος, όχι ως απειλή για τα παιδιά.

Επισημαίνεται ότι, τέτοιες εφαρμογές και εργαλεία τροφοδοτούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τον εκβιασμό και τη βλάβη, ενώ παραμένουν ευρέως προσβάσιμα χωρίς συνέπειες.

Το Hope for Children, μαζί με το Child Helpline International, INHOPE, Internet Watch Foundation, NCMEC, Offlimits, Safe Online και WeProtect Global Alliance, ζητούν, παγκόσμια αναγνώριση της ανεπανόρθωτης βλάβης που προκαλούν αυτά τα εργαλεία, λογοδοσία των εταιρειών τεχνολογίας για την εφαρμογή προστασίας με βάση την ασφάλεια από το σχεδιασμό (safety-by-design) καθώς και νομικές απαγορεύσεις για την ανάπτυξη, τη διανομή και τη χρήση εφαρμογών και λειτουργιών απογύμνωσης.

Η Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια του HFC, σημειώνει ότι: «Στο Hope For Children, παρέχουμε άμεση στήριξη σε παιδιά που έχουν πληγεί από σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης που διευκολύνεται από τις αναδυόμενες τεχνολογίες AI. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι αφηρημένοι ή μακρινοί· επηρεάζουν καθημερινά τα παιδιά και στην Κύπρο, και βλέπουμε τη ζημιά από πρώτο χέρι στις ζωές, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών που στηρίζουμε.»

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος που έχει επηρεαστεί από εφαρμογή απογύμνωσης (nudifying app). Συγκεκριμένα καλούνται όσοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, να καλέσουν 112 ή την Αστυνομία στο 1460.

«Αν είσαι κάτω των 18, μπορείς να καλέσεις τη 24/7 Εθνική Γραμμή Βοήθειας του Hope For Children στο 1466 για στήριξη και καθοδήγηση», αναφέρεται.

Μπορεί κανείς να κάνει αναφορά ανώνυμα στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας: https://cyberalert.cy/ ή μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety:https://cybersafety.cy/activities/hotline/hotline-report/ για να αφαιρεθεί η εικόνα. Αν δεν υπάρχει URL, μπορεί να γίνει υποβολή screenshots, ονόματα χρηστών, ημερομηνίες/ώρες ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

Επίσης προτρέπεται η επικοινωνία με ενήλικα εμπιστοσύνης π.χ. γονέα, μέλος της οικογένειας, εκπαιδευτικό, σχολικό σύμβουλο ή κοινωνικό λειτουργό, «για σε βοηθήσουν να μείνεις ασφαλής και να λάβεις τη στήριξη που χρειάζεσαι».